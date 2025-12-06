L'une des favorites du concours Miss France est aussi la cousine d'un très grand sportif français

La jeune femme est également l'une des plus jeunes du concours Miss France 2026.

Le concours Miss France fait son grand retour en cette fin d'année 2025 pour changer la vie d'une jeune femme qui deviendra pendant un an l'image de la beauté et du glamour à la Française partout sur le territoire, mais également dans le monde.

Encore une fois, les pronostics et les avis seront nombreux sur les réseaux sociaux lors de la soirée prévue le samedi 6 décembre 2025 au Zénith d'Amiens. Elles sont 30 prétendantes sur la ligne de départ après les élections régionales et certaines se dégagent déjà. Parmi les noms cités... Déborah Adelin Chabal, Miss Roussillon, seulement 18 ans et cousine d'un célèbre sportif.

Inutile de faire trop de suspense, vous l'avez deviné, il s'agit de la cousine éloignée du plus célèbre des barbus de France, l'ancien rugbymen et joueur du XV de France, Sébastien Chabal comme l'indique La Dépêche.

La jeune femme est une sportive, probablement un héritage familial. Si elle fait de la moto depuis qu'elle est toute jeune, elle est également une danseuse professionnelle. "J'ai notamment dansé pour un artiste à l'Accor Arena en octobre dernier", explique-t-elle à L'Indépendant. "La danse, c'est ce qui fait partie de moi et de ma vie avant tout ça".

Déborah Adelin Chabal rêve d'ailleurs de faire une autre émission de TF1, Danse avec les stars. "Avec plaisir, appelez-moi", déclare-t-elle à la radio Littoral FM.

Plusieurs atouts qui font d'elle l'une des prétendantes sérieuses à la couronne comme l'explique Cindy Tarris-Filipiak, déléguée du comité Miss Roussillon pour France 3. "Ce serait tellement de fierté qu'elle puisse revenir avec la couronne de Miss France et qu'on puisse montrer d'où on vient, parler de notre petite région... Elle existe bel et bien, et elle sera sur Miss France."