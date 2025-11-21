L'endurance a des limites, voici le seuil maximal que vous pouvez atteindre si vous faites du sport

Courir peut avoir des limites et il existe un seuil maximal.

Les limites du corps humain existent pour tout le monde. Du sportif du dimanche à celui de très haut niveau, toutes les personnes ont des limites différentes, mais en ont. "Tout être vivant possède un plafond métabolique, mais la question est de savoir exactement quelle est cette valeur et ce qui la limite", précise Andrew Best, anthropologue au Massachusetts College of Liberal Arts et auteur principal d'une étude sur le sujet dans la revue Cell.

Pour trouver cette limite, les performances de 14 ultra marathoniens, cyclistes et triathlètes ont été analysés lors de compétitions et de périodes d'entraînement. Les participants ont consommé de l'eau enrichie en deutérium et en oxygène-18, puis les chercheurs ont mesuré la vitesse d'élimination de ces éléments par l'urine. Cela leur a permis de déterminer la quantité de dioxyde de carbone expirée par les athlètes et donc d'estimer leur dépense calorique totale...

"Plusieurs athlètes ont temporairement atteint des niveaux de dépense énergétique six à sept fois supérieurs à leur métabolisme basal (MB), soit environ 7 000 à 8 000 calories par jour", expliquent les chercheurs dans l'étude. Si on traduit en langage courant, les jours d'effort, ils ont dépensé 6 à 7 fois plus d'énergie que le minimum requis au repos, ce qu'on appelle les besoins énergétiques "incompressibles" de l'organisme (le fameux "métabolisme de base").

Mais sur une période plus longue, les chercheurs se rendent compte que le seuil retombait à environ 2,4 fois le métabolisme de base. "Cette tendance démontre que même les athlètes les plus entraînés finissent par atteindre une limite métabolique, et qu'il est extrêmement difficile de maintenir un niveau d'énergie supérieur à cette limite", concluent les chercheurs.

Attention car si un tel niveau est atteint, "à long terme, le corps commence à dégrader les tissus et la masse musculaire diminue" explique Andrew Best. Les chercheurs rassurent tout de même : il sera très difficile d'atteindre ce seuil car "il faut courir en moyenne 18 kilomètres par jour pendant un an pour atteindre 2,5 fois son métabolisme basal". On ne sait pas pour vous, mais pour notre part, il reste de la marge.