Oui, marcher tous les jours fonctionne vraiment, mais la durée de la marche fait toute la différence

Marcher c'est bien, mais connaissez vous la bonne durée ?

Connaissez-vous l'activité la plus pratiquée dans le monde ? La marche. Pas besoin de statistiques et de longues études, nous marchons tous au quotidien. Faire des courses est une marche, promener son chien est une marche, se balader est bien évidemment une marche. Alors bien sur, dans ces cas précis, vous n'avez pas pris un équipement avec une tenue de sport, une gourde, de la musique pour passer le temps, mais vos articulations travaillent tout de même.

Des études scientifiques confirment les bienfaits mesurables sur la santé de la marche quotidienne. Mais attention : ce sont la durée, l'intensité et la régularité de la marche qui déterminent réellement ses bienfaits. Une étude de la UK Biobank révèle que marcher d'un pas vif pendant 15 minutes permet de brûler entre 60 et 90 calories, selon le rythme, l'âge et la condition physique de chacun. Cela devient encore plus intéressant lorsque cette pratique se fait sur une ou deux séances de marche d'au moins 15 minutes : ces dernières tendent à réduire significativement le risque de maladies cardiovasculaires par rapport à de très courtes marches sur l'ensemble de la journée.

Pour que la mache véritablement un bienfait les spécialistes ont une règle : marcher assez vite pour pouvoir parler, mais pas assez vite pour chanter ! Si vous marchez plus de 15 minutes, 30 par exemple, cela augmente la dépense énergétique à 120–180 calories et répond aux recommandations internationales en matière d’activité physique modérée avec 150 minutes de marche dans la semaine.

La revue scientifique The Lancet en profite d'ailleurs pour casser le mythe des fameux 10 000 pas, expliquant que la régularité et la durée de l'activité physique importent plus que le nombre total de pas. Certains scientifiques recommandent d'ajouter des petites stimulations comme de brefs intervalles de vitesse , d'une durée de 30 à 60 secondes, cela améliore l'endurance musculaire.