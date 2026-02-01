Les Enfoirés 2026 : la vérité méconnue sur les "droits d'interprètes" des artistes

Le spectacle des Enfoirés sera diffusé à une date plus précoce en 2026. Et les polémiques sur les rémunérations des stars arrivent elles aussi un peu plus tôt...

Les spectacle des Enfoirés arrive plus tôt que d'habitude à la télévision cette année. Initialement prévu pour début mars, comme ces dernières années, le spectacle sera finalement diffusé le 27 février sur TF1, une avancée d'une semaine due à un véritable casse-tête de programmation télévisuelle. Entre les Jeux Paralympiques d'hiver sur France 2, le tournoi des Six Nations et la nécessité d'éviter une concurrence trop féroce, la première chaîne a dû jongler avec son calendrier. Cette décision a même contraint Canal+ à décaler sa prestigieuse Cérémonie des César, initialement prévue le même soir, au jeudi 26 février.

Les Enfoirés se sont produits du 13 au 19 janvier dernier à la Sud de France Arena de Montpellier, devant des milliers de spectateurs venus soutenir la cause des Restos du Cœur. Cinquante-trois artistes ont répondu présent cette année, dont les nouvelles recrues Marine, Héléna et Jarry, rejoignant les piliers historiques de la troupe.

Les Enfoirés, "une démarche 100% bénévole"

Mais derrière les paillettes et les belles intentions, une polémique récurrente refait surface chaque année : les artistes sont-ils rémunérés pour leur participation ? La question prend une ampleur particulière en 2026, après qu'Amel Bent, membre de la troupe depuis vingt ans, s'est sentie obligée de monter au créneau pour démentir fermement les accusations. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs fin janvier, la chanteuse s'est montrée agacée par ces rumeurs persistantes : "Nous ne sommes pas payés, c'est du bénévolat", a-t-elle martelé.

L'interprète de "Ma Philosophie" va même plus loin dans ses révélations, affirmant que participer aux Enfoirés n'apporte aucun bénéfice commercial aux artistes. "Ça n'a jamais fait vendre de disques et de billets de concerts à qui que ce soit. Il n'y a pas d'impact, peu importe ce que peuvent penser les gens", assure-t-elle. Un constat amer qui s'accompagne d'une autre réalité : "Plein d'artistes ne veulent pas le faire car ils trouvent que ce n'est pas glamour", regrette la chanteuse.

Les déclarations d'Amel Bent trouvent un écho dans celles de Frédéric Saint-Dizier, le responsable Enfoirés des Restos du Cœur. Ce dernier avait confirmé sans ambiguïté à Puremedias l'année dernière que "l'intégralité des artistes est dans une démarche 100% bénévole. Ils sont là pour donner du temps, et leur engagement est sincère et bénévole". Une position officielle qui devrait mettre fin aux spéculations, mais qui nécessite encore des éclaircissements sur certains points techniques.

Les Enfoirés et les "droits d'interprètes"

La vérité est simple et transparente : les artistes des Enfoirés ne touchent aucun cachet pour leur participation aux concerts. Contrairement aux idées reçues, ils assument même personnellement tous leurs frais supplémentaires. "On entend : 'Ils mangent sur le dos des Restos'. On paye toutes nos consommations, on paye le repas à l'hôtel [...]. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit et là où l'on dort, c'est du partenariat. L'association ne paye rien. Ce qui est en extra, c'est l'artiste qui le demande qui paye de sa poche", précise encore Amel Bent. Les artistes doivent même acheter les places pour leurs proches qui souhaiteraient assister au spectacle, sans aucun passe-droit.

C'est plus méconnu, mais pour les Enfoirés, des "droits d'interprètes" existent bel et bien, mais sont intégralement reversés aux Restos du Cœur. Lorsqu'un artiste interprète une chanson, il perçoit en effet des droits proportionnels au succès de l'œuvre (ventes de CD, téléchargements, streaming, passages radio). Dans le cadre des Enfoirés, ces droits sont automatiquement cédés à l'association. Le montant varie donc selon le succès commercial du spectacle et de l'album qui en découle. L'année dernière, avec 265 000 exemplaires vendus, cette opération a permis de récolter 11 millions d'euros pour l'association, représentant environ 10% des dons annuels des Restos du Cœur.

Cette organisation 100% bénévole s'étend d'ailleurs à l'ensemble des équipes techniques qui travaillent sur le spectacle. Un engagement collectif qui permet à l'association de maximiser les bénéfices reversés à l'aide alimentaire. En 2024, cela s'est traduit par 161 000 repas servis grâce aux retombées du concert. "Si on ne le faisait pas, ça serait catastrophique", rappelle Amel Bent, soulignant l'importance vitale de cet événement pour le financement de l'association.