Ce sont les 4 exercices incontournables après 50 ans pour éviter d'aller à la salle de sport

Plusieurs exercices permettent de faire du sport sans aller à la salle de sport, voici une petite sélection.

Le début d'année rime souvent avec de bonnes résolutions. Et la plupart du temps, la principale est de s'inscrire en salle de sport. Mais très souvent, cela ne dure que quelques semaines ou quelques jours. Il est pourtant tout à fait possible de faire des exercices à la maison, surtout après 50 ans.

D’après une étude de 2025 , on constate que la masse musculaire diminue progressivement avec l’âge , la diminution la plus importante étant observée chez les adultes de plus de 75 ans. Faire du sport et éviter la sédentarité, sont donc devenu de véritables enjeux pour s'entretenir. Il existe de nombreux exercices pour faire du sport à la maison, mais en voici quatre qui ont retenu notre attention et qui permettront aux personnes de plus de 50 ans (et même aux autres) d'y arriver.

Le premier est le soulevé de terre roumain. Derrière ce nom un peu rustre, l'exercice est assez simple. Ce dernier permet de r éduire le risque de blessure au dos lors du port de charges. Pour le réaliser, t enez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, un haltère dans chaque main. Fléchissez légèrement les genoux et tenez les poids devant vos cuisses. Poussez vos hanches vers l'arrière en abaissant les haltères le long de vos jambes. Gardez le dos droit puis c ontractez vos fessiers pour revenir à la position de départ. Vous pouvez faire 3 séries de 8 à 10 répétitions.

Les squats restent aussi une valeur sure. L'exercice imite de près le mouvement du redressement assis. Pour les réaliser, en position droite, vous écartez les pieds à la largeur des épaules. Étirez vos bras devant vous, placez les sur vos hanches. Pliez les genoux et les hanches pour descendre en position de squat. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol et a ppuyez sur vos talons pour revenir en position debout.

Le troisième exercice est tout aussi connu : il s'agit des fentes. Elles permettent de solliciter des muscles négligés. La réalisation est là aussi assez simple. Tenez-vous droit, les pieds écartés à la largeur des hanches, f aites un grand pas de côté avec votre pied gauche, poussez vos hanches vers l'arrière et descendez en fente latérale. Appuyez sur le talon de votre pied gauche pour revenir en position debout et le tour est joué.