Des millions d'élèves français n'auront aucune semaine de cours complète pendant un mois, de quoi faire des envieux

Certains élèves vont profiter de plus de jours de repos que d'autres dans les prochains mois. En épluchant le calendrier des vacances scolaires, on s'aperçoit qu'ils vont enchainer les week-ends prolongés.

Les vacances scolaires d'hiver ont démarré depuis le samedi 7 février pour la zone A, elles se prolongent avec la zone B et enfin la C, qui sera en congé jusqu'au 8 mars. Et comme chaque année l'ordre de ces vacances a son importance : après une nouvelle période de cours sans interruption, les élèves de la zone A, regroupant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, seront de nouveau en vacances à partir du samedi 4 avril. S'ils sont les premiers, ils ne sont pas avantagés pour autant.

Le calendrier scolaire fait toujours des heureux et des plus malchanceux. En commençant leurs vacances de printemps à cette date, les élèves de la zone A ne profiteront pas du lundi de Pâques, jour férié fixé au 6 avril cette année. Par contre, leurs parents pourront passer du temps avec eux au début de cette période, avec un week-end prolongé. Pour la zone B, une semaine de 4 jours s'offre aux élèves en revanche, avant de débuter leurs vacances le samedi suivant, le 11. Ce sont eux qui seront en fait avantagés.

En épluchant le calendrier nous nous sommes aperçu qu'il y a mieux encore : à leur retour de vacances, ces élèves bénéficieront d'une configuration assez similaire. Le vendredi 1er mai étant férié, ils n'iront en cours que 4 jours une fois de plus ! La zone C, regroupant les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, perd, pour sa part, ce jour férié car il est englobé dans ces congés de printemps qui s'achèvent pour eux le 3 mai.

Un fait encore plus remarquable pour la zone B : elle va profiter de quatre semaines d'affilée, si on soustrait les vacances du 11 au 26 avril, pendant lesquelles aucune semaine de cours ne sera complète. Elle va en effet cumuler les week-ends prolongés : après le lundi de Pâques et le 1er mai, ils bénéficieront du vendredi 8 mai, puis du jeudi de l'Ascension le 14 mai. Or, les élèves n'iront pas en classe ni le 15 ni le 16, pour ceux qui ont des cours le samedi, afin de pouvoir faire le pont. La zone A profitera pour sa part des trois week-ends prolongés de mai et la C seulement de deux.

Les élèves des académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg vont donc faire des envieux. Ils auront ensuite une semaine complète avant de... travailler 4 jours de nouveau, avec le lundi de Pentecôte le 25 mai. Heureusement, pour finir l'année scolaire, le mois de juin sera complet et les cours s'achèveront le 4 juillet.