Vendée Globe : le classement en direct, Seguin leader devant Sorel

Le Vendée Globe 2020-2021 a un nouveau leader depuis ce lundi matin. Damien Seguin a pris la tête sur son bateau Groupe Apicil. Découvrez le classement en direct grâce à la cartographie de la course et toute l'actu des participants au lendemain du départ.

14:53 - Amedeo : "Je suis confiant sur le fait que je vais repartir" Fabrice Amedeo s'est confié après ce matin cet arrêt forcé aux Sables d'Olonne. "Hier, j’avais fait un super départ, raconte-t-il sur le site officiel du Vendée Gobe. Quand le vent a commencé à refuser, j’ai voulu rouler mon gennaker. Mais je n’ai jamais réussi à le descendre. J’ai passé une heure et demi à tout essayer. Ensuite, j’ai fait demi-tour, je suis rentré à allure modérée vers les Sables-d’Olonne où je suis arrivé à 2 heures du matin. La partie de l’équipe qui avait été confinée avant le départ est alors montée à bord. Ils ont réussi à descendre la voile mais ça bougeait trop en tête de mât pour descendre la pièce défectueuse et finir le travail. Donc on a dû attendre la marée pour rentrer à Port-Olona. La durée de l’intervention dépendra de l’étendue des dégâts là-haut (...) Je ressens beaucoup de frustration d’être de retour. Heureusement que la règle de course permet de repartir quand on revient aux Sables-d’Olonne sur le Vendée Globe (...) Ce n’est pas un abandon donc il faut savoir relativiser (...) Je suis confiant sur le fait que je vais repartir".

14:47 - Faux départ pour Amedeo Ce Vendée Globe 2020-2021 a mal démarré pour Fabrice Amedeo, sur son bateau Newrest - Art & Fenêtres. Le skipper français a en effet été contraint de faire demi-tour dans la nuit de dimanche à lundi et de rentrer au port des Sables d'Olonne pour réparer une avarie de hook (pièce d'accroche) sur la voile avant. Amedeo pourrait tenter de repartir mardi s la météo est favorable (le règlement ne prévoit pas de déclassement si un skipper retourne aux Sables d'Olonne et repasser la ligne de départ dans les dix jours qui suivent le départ).

14:39 - Sorel : "Je me mets tranquillement dans ma course" Maxime Sorel (V and B - Mayenne), qui occupe donc la deuxième place du classement, s'est exprimé ce matin via la vacation radio et est notamment revenu sur ses sensations lors du départ, hier : "Le départ, c’était fort en émotions avec cette brume qui s’est levée au dernier moment. Les reports du départ, c’était agaçant, j’avais envie d’y aller, j’étais chaud bouillant ! Cette nuit, c’était top : la mer était plate et ça allait vite. En fin de nuit et en début de matinée, la mer a commencé à croiser (...) Je me mets tranquillement dans ma course, j’avance avec la météo. J’ai une vision globale à 10 jours et très précise à 48 heures. Le quotidien est vraiment rythmé par la météo. Émotionnellement, c’est fort, c’est une aventure que je prépare depuis des années, c’est dur de réaliser".