Voici les choses les plus maladroites à éviter lors de votre séance de sport en groupe selon un prof de fitness

Faire du sport en groupe est toujours plus motivant, mais faites vous vraiment ce qu'il faut ?

Le cours collectif de fitness est une excellente opportunité de sortir de chez soi et de s'offrir une séance d'exercice bénéfique pour le corps. Cependant, en groupe, il est crucial de respecter les autres participants. Nick Leighton, expert en savoir-vivre et co-animateur du podcast "Were You Raised By Wolves ?", rappelle dans un article du HuffPost : "Beaucoup d'entre nous considèrent les cours collectifs de fitness comme un moment de 'détente', mais en réalité, il s'agit d'un moment de 'partage'. Il est essentiel de garder à l'esprit que vous n'êtes pas seul, et que d'autres cherchent également à profiter du cours."

Pour contribuer à rendre les séances de groupe dirigées par un instructeur plus agréables pour tous, des experts en bienséance ont été sollicités par la journaliste du HuffPost Caroline Bologna. Pour être un bon compagnon de sport en toutes circonstances et maintenir l'esprit d'équipe, voici 11 comportements à éviter :

N'arrivez pas en retard. L'une des règles de base lors de votre séance de sport en groupe est d'arriver à l'heure. Arriver en retard perturbe le déroulement de la séance et peut agacer l'instructeur et les autres participants. Assurez-vous d'arriver quelques minutes en avance pour vous préparer et vous échauffer correctement. Jodi R.R. Smith, présidente de Mannersmith Etiquette Consulting, recommande : "Prévoyez d'arriver quelques minutes en avance pour trouver votre emplacement et soyez prêt lorsque l'instructeur démarre." Pour sa part, Leighton conseille : "Si vous devez quitter le cours plus tôt pour une raison quelconque, ne choisissez pas un tapis de yoga de première rangée. Prenez une place près de la porte pour minimiser les perturbations."

Évitez les discussions avec vos amis pendant la séance. Il est naturel de vouloir socialiser avec vos amis pendant le sport, mais il est essentiel de trouver le bon équilibre. Pendant la séance, concentrez-vous sur l'exercice et suivez les instructions de l'instructeur. Les conversations excessives peuvent distraire les autres participants.

Ne monopolisez pas la fontaine à eau. La fontaine à eau est un endroit clé pour se réhydrater pendant les pauses entre les exercices. Cependant, il est important de ne pas la monopoliser. Buvez rapidement, remplissez votre bouteille si nécessaire, puis laissez la place aux autres. Cela garantira que tout le monde ait un accès équitable à l'eau et évitera les retards inutiles.

Éteignez votre téléphone. Votre téléphone portable peut être une source de distraction pendant la séance de sport en groupe. Éteignez-le ou mettez-le en mode silencieux pour éviter les appels, les messages ou les notifications intempestifs. Leighton conseille : "Si vous devez garder un œil sur votre téléphone pendant le cours, mettez-le en mode silencieux et choisissez une place à l'arrière de la salle, près de la porte, si vous devez rapidement répondre à un appel."

Respectez le temps de l'instructeur. L'instructeur est là pour vous guider et vous motiver tout au long de la séance. Il est essentiel de respecter son temps et ses consignes. Évitez de poser des questions pendant l'exercice, sauf en cas de nécessité. Si vous avez des préoccupations ou des questions, attendez le moment approprié, comme une pause, pour les poser. Cela permettra à tout le monde de suivre le rythme et de profiter pleinement de la séance.

Soyez attentif à l'espace des autres. Lorsque vous pratiquez un sport en groupe, il est crucial de respecter l'espace des autres participants. Évitez de vous rapprocher trop près des autres pendant les exercices et assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour effectuer vos mouvements en toute sécurité. Cela garantira une expérience agréable pour tout le monde et réduira le risque de collisions ou de blessures.

Choisissez des vêtements appropriés. Lorsque vous choisissez votre tenue de sport, assurez-vous qu'elle est appropriée pour la séance en groupe. Évitez de porter des vêtements avec des messages ou des images offensantes, car cela peut créer un environnement inconfortable pour les autres participants. Optez pour des vêtements confortables, adaptés à l'activité physique, et qui respectent les règles de décence.

Suivez le rythme de l'instructeur. L'instructeur est responsable de la séance et détermine le rythme et l'intensité des exercices. Il est essentiel de suivre ses instructions et de maintenir le rythme de la séance. Évitez de prendre des pauses excessives ou de ralentir le groupe. Si vous avez besoin de ralentir ou de modifier un exercice en raison de limitations physiques, communiquez cela à l'instructeur pour qu'il puisse vous fournir des alternatives appropriées.

Nettoyez l'équipement après utilisation. Après avoir utilisé un équipement, qu'il s'agisse de poids, de tapis de yoga ou de machines de musculation, assurez-vous de le nettoyer correctement. Utilisez les désinfectants fournis pour éliminer la transpiration et les germes. Cela aidera à maintenir un environnement propre et hygiénique pour tous les participants et à prévenir la propagation des maladies. Smith explique : "Dans les salles fréquentées, assurez-vous de rassembler vos affaires, d'essuyer les équipements et de sortir rapidement pour permettre au cours suivant de commencer à l'heure".

Soyez encourageant envers les autres. N'oubliez pas l'importance de l'encouragement et du soutien mutuel pendant le sport en groupe. Encouragez vos camarades de séance, félicitez-les pour leurs efforts et partagez une attitude positive. Cela crée une atmosphère motivante et favorise le bien-être de tous. Le sport en groupe est l'occasion de bâtir des liens et de se soutenir mutuellement dans l'atteinte de vos objectifs.

Évitez de réserver des places pour vos amis en retard. Il peut être tentant de réserver des places pour vos amis qui arrivent en retard, mais cela peut causer des problèmes. Tout le monde devrait suivre les mêmes règles d'arrivée à l'heure. Si vos amis sont en retard, ils devraient trouver des places disponibles sans que vous ayez à réserver pour eux. Cela contribue à maintenir un environnement équitable pour tous les participants.