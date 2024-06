Ce programme dure moins de dix minutes et vous remettra rapidement en forme

Vous n'avez pas besoin de plus de 10 minutes pour vous remettre au sport, et ce programme travaillera toutes les parties de votre corps.

Pour ceux qui cherchent à renouer avec la forme physique sans sacrifier des heures de leur journée, un programme d'entraînement rapide mais efficace peut être la clé. Le programme ci-dessous, prenant moins de 10 minutes, combine des exercices ciblés pour solliciter différents groupes musculaires, offrant ainsi une séance rapide mais complète pour ceux qui cherchent à retrouver leur forme.

L'ensemble du programme, proposé par la chaîne YouTube de fitness "MrandMrsMuscle", est structuré pour maximiser les bénéfices en un minimum de temps. Chaque exercice est effectué pendant 30 secondes, suivi d'une pause de 40 secondes, et le cycle est répété deux fois. Jetons un coup d'œil à chaque exercice et à ses avantages spécifiques.

"Squat ankle touch". Cet exercice combine les bienfaits classiques du squat avec une torsion supplémentaire pour engager les muscles abdominaux et les obliques. En partant d'une position de squat traditionnelle, descendez tout en touchant alternativement la cheville opposée avec la main. Cela augmente l'implication des muscles du buste tout en travaillant sur la force des jambes.

© cheangchai4757, 123RF

"Push-up to push-through". Les pompes sont un exercice classique pour travailler le haut du corps, mais cette variante ajoute une dimension supplémentaire. Commencez par une pompe traditionnelle, puis poussez votre corps vers l'arrière pour étirer les muscles du dos. Cette combinaison engage les muscles de la poitrine, des épaules, des triceps, tout en offrant une extension de la colonne vertébrale.

"Hollow hold". C'est un exercice de gainage qui cible les muscles abdominaux. Dans une variante plus facile, les jambes sont fléchies à un angle de 90 degrés, réduisant la tension sur les muscles lombaires. Maintenir cette position engage les muscles profonds de la sangle abdominale.

"Crab toe touches". Cet exercice dynamique cible les muscles du tronc, des jambes et des bras. En position assise, les mains et les pieds sont placés au sol, puis alternez en touchant le bout de vos orteils opposés tout en soulevant les hanches. Les "crab toe touches" améliorent la coordination, la flexibilité et renforcent simultanément plusieurs groupes musculaires.

Après cette série d'exercices, une pause de 40 secondes permet aux muscles de récupérer partiellement avant la deuxième série. Cette pause stratégique aide à maintenir l'intensité tout en évitant une fatigue excessive.

Ce programme, répété deux fois, offre une séance complète en moins de 10 minutes. En intégrant des mouvements variés et ciblés, il permet de renforcer le corps de manière équilibrée, favorisant ainsi une remise en forme globale. Pour ceux qui cherchent une solution rapide et efficace pour retrouver leur forme, ce programme minimaliste est la réponse. En dix minutes par jour, vous pouvez mettre votre corps sur la voie d'une transformation significative