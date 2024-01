Vous êtes peut être un grand sportif sans le savoir, ce test de quelques secondes vous le dira

Un test très simple permet d'évaluer ses aptitudes sportives en quelques secondes, qu'on pratique le sport ou pas du tout...

Avez vous des aptitudes sportives ou non ? Que vous pratiquiez l'exercice de manière régulière et intensive ou pas du tout, il existe des indicateurs très fiables de votre condition sportive. Et certains ne demandent pas une batterie de tests complexes. Selon François Carré, spécialiste de la performance physique, il y a même un endroit idéal pour mesurer son état de forme et savoir si vous êtes un grand sportif ou, au contraire, si vous devez commencer à vous secouer un peu : les escaliers ! Un peu de méthode suffit pour vous faire une idée précise de votre condition physique.

Ce grand promoteur du sport a mis au point un test très simple, qui ne nécessite aucun matériel et peut être réalisé dans les escaliers de n'importe quel bâtiment ou immeuble, que ce soit chez vous, au travail ou ailleurs. Il s'agit simplement de monter les marches à un rythme soutenu, jusqu'à être contraint de ralentir ou de s'arrêter. Attention, il ne suffit pas de marcher à une allure rapide : il faut véritablement monter les escaliers en courant, sans aller le plus vite possible, mais au trot rapide.

Comme l'explique François Carré dans un article publié par Le Parisien, on obtient une évaluation assez fiable de son niveau en fonction du nombre d'étages qui peuvent être montés à ce rythme. En-dessous de deux étages, il faut plutôt se prendre en main. Vous n'avez rien d'un grand sportif et il est même temps de faire un peu d'exercice pour travailler votre endurance. Une pratique régulière du sport ou une activité physique minimale peuvent être mises en place : commencez par exemple par marcher environ une heure par jour et vous pourrez déjà observer quelques effets sur vos performances.

En revanche, à partir de six étages montés à un rythme soutenu, les enseignements vous pouvez commencer à vous considérer comme assez sportif. Si vous vous arrêtez au bout de six étages, vous pouvez en conclure que vous êtes en bonne condition physique, avec une endurance tout à fait convenable. Si vous atteignez huit étages, vous êtes même en excellente condition physique. A partir de dix étages, vous commencez à atteindre un niveau de véritable sportif avec une endurance bien au-dessus de la moyenne.

Ces conclusions sont évidemment à relativiser en fonction de l'âge et des particularités de chacun. Alors que notre mode de vie est de plus en plus sédentaire, cet exercice mesure de manière simple, mais remarquablement efficace l'endurance, qui est elle-même un excellent indicateur de forme générale. Réalisez ce test pour connaître votre niveau sportif et savoir si vous devez pratiquer plus d'activité physique