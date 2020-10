France - Irlande : Les Bleus s'imposent et terminent deuxième, le résumé du match

FRANCE - IRLANDE. Il fallait un très gros exploit pour remporter le Tournoi des 6 Nations. Finalement, malgré une très belle victoire 35-27, les Bleus finissent deuxième du classement derrière l'Angleterre. Avec le bonus offensif dans la poche, revivez le match avec son résumé.

23:40 - Les Bleus méritaient bien ça La longue période de confinement du rugby international avait duré sept mois. Une éternité qui n'avait pour autant pas empêché les amoureux du XV de France d'oublier à quel point cette équipe avait changé de visage depuis l'arrivée de Fabien Galthié aux manettes. La défaite en Écosse avant le confinement était une anomalie qui a été plus que bien corrigée lors de ce déconfinement du rugby international. Une belle victoire face au Pays de Galles et ce soir, donc, face à une très solide équipe d'Irlande. Ce samedi, même, on a vu encore une équipe en progrès. L'entame de match était consistante avec un essai rapide de l'infatigable Dupont qui lançait bien les Bleus. C'était le jour et la nuit par rapport au début de rencontre face aux Gallois. Les Irlandais, eux, ont préféré réagir en passant devant les Français au score, un temps réduits à 14. Mais les Bleus ne savent pas que bien joué au rugby, ils ont trouvé une force mentale qui leur faisait trop défaut depuis bien trop d'années. Les Français comptent 4 points d'avance à la mi-temps mais leur supériorité se concrétisa un peu plus grâce à un début de seconde période idéal. Un 11-0 en 20 minutes permettra aux Bleus de faire la course en tête et de ne plus jamais être rattrapé. La faiblesse physique au coeur de la seconde période sera vite comblée par des changements venus du banc. Le jeune Dylan Cretin aura été impeccable ce soir après son entrée en jeu. Les Bleus déroulent et s'offrent un bonus offensif pour couronné ce match de la meilleure des manières. L'essai transformé des Irlandais après les 80 minutes ne changera rien: La France s'impose 35-27. C'est insuffisant pour passer devant les Anglais, vainqueurs faciles des Italiens. Le XV de la Rose remporte donc le Tournoi devant les Français. Jamais depuis 2011, le XV de France n'avait réalisé telle performance. Mais au-delà des chiffres, l'attitude de Bleus encore ce soir face à de coriaces irlandais promet des lendemains qui chantent. La Coupe du monde en 2023 paraît pourtant si loin...

23:20 - Alldritt : "Remporter les 6 Nations ? Il y a encore du travail" Gregory Alldritt a lui aussi glissé quelques mots au micro de France Télé. Tout comme son entraîneur, il tire un bilan positif de ce tournoi et se tourne, ambitieux, vers l'avenir. "Il y a un an de ça, on ne pensait pas pouvoir jouer une finale des 6 Nations. On est content d’avoir remporter ce match face à l'Irlande. Mais il y a encore du travail pour remporter le tournoi !"

23:08 - Galthié : "On est satisfait" Interrogé par France 2 après la fin de ce match, Fabien Galthié retire du "positif" de cette rencontre et de ce tournoi. "Il n'y avait qu'une victoire sur les 9 dernières rencontrent face à l'Irlande. On est deuxième de ce tournoi et on est satisfait", résumait ainsi le sélectionneur français.

22:56 - Dernier essai pour l'Irlande, la fin du match sifflée Sur une phase irlandaise côté gauche, Stockdale est trouvé par un coéquipier avec un brin de réussite. Il finit tout de même dans l'en-but, seul. L'Irlande marque 7 derniers points avant de voir l'arbitre conclure cette rencontre ! Victoire de l'équipe de France 35-27 avec le bonus offensif. Les Bleus terminent deuxième à 1 point de l'Angleterre. C'est le meilleur résultat depuis 2011 dans le Tournoi des 6 Nations !

22:44 - Essai des Bleus !!!! OHHHHH OUIIIIII !!! Quelle inspiration de Romain Ntamack ! La défense irlandaise semble impénétrable mais Romain Ntamack fait parler sa vista pour la lober et rattraper le ballon derrière. Il sert enfin Vakatawa à ses côtés. Ce dernier est tout seul pour aplatir entre les poteaux. 7 points de plus ! 35 à 20 pour le XV de France !

22:37 - Nouvelles fautes françaises en attaque Aïe ! Les Bleus commettent de nouveau des fautes. Sur des positions offensives, la France peinent à s'approcher de l'en-but irlandais à cause d'une bonne défense du XV de trèfle mais surtout des fautes françaises. La France est dans le dut physiquement visiblement.

22:33 - Essai Irlandais ! Ohh magnifique ! Henshaw, en solitaire se défait de un, puis deux, puis trois Français avant d'aplatir ! L'Irlande profite du petit moins-bien physique des Bleus pour "scorer". Derrière, Sexton trouve la mire pourtant très excentré côté gauche. Ça ne fait plus que 28 à 20 pour les hommes de Fabien Galthié.

22:23 - Et encore 3 points de plus ! Quelle début de seconde période ! Nouvelle phase de jeu parfait des Bleus qui pilonne la défense irlandaise. Cette dernière se met à la faute et permet à la France de prendre 3 points de plus. Il ne fallait pas le dire 2 fois à Romain Ntamack encore très bon au pied ce soir. À droite, aux 25 mètres, il vise bien et permet à la France de mener de 15 points.

22:19 - Ntamack se reprend Romain Ntmack retrouve la précision ! Les Irlandais sont pénalisés après un bon travail des Français. Le buteur choisit de frapper et le fait bien ! Ça fait 3 points de plus et donc 25 à 13 pour l'équipe de France !

22:14 - Essai pour le XV de France !!! ESSSSSAAAAIIIIIIII !!!!!! Tout est parti de la chandelle de Sexton, bien réceptionnée par les Bleus ! Le jeu part sur la gauche. Fickou est encore décisif en effaçant un Irlandais et tape devant lui. Ntamack est finalement servi avant d'aplatir ! C'est parfait ! Dommage, Romain Ntamack rate son coup de pied derrière. Ça fait tout de même 22 à 13 pour les Bleus !

22:11 - C'est reparti ! Sexton engage pour lancer cette seconde période ! Fabien Galthié demande à ses joueurs "un peu plus de lucidité en défense car quand on le ballon on fait les choses bien".

21:55 - Mi-temps ! C'est la mi-temps. La France était au bord de prendre un essai. Après une nouvelle faute au sol des Bleus - la huitième depuis le début du match - les Irlandais avaient tapé en touche pour ensuite pilonner la défense française. Mais la France est solide et Dylan Cretin, entré en jeu, récupère le ballon. Le ballon est récupère par les Bleus qui bottent en touche. L'arbitre siffle la mi-temps. 17-13 pour les hommes de Fabien Galthié à la pause !

21:48 - 3 points de plus pour les Bleus Quelle très belle phase de jeu de l'équipe de France. On est passé à gauche pour aller à droite pour ensuite finir à gauche. Les Bleus commettent un an-avant sur une faite de main mais l'arbitre revient à la faute irlandaise. Ntamack, légèrement excentré côté gauche aux 22 mètres, tente sa chance et transforme. 17-13 pour la France.

21:45 - Pénalité pour l'Irlande L'Irlande réagit du tac au tac. Après une phase de jeu du XV du trèfle, la France est pénalisée face au poteau. Cros est également blessé sur l'action avant de laisser sa place. Derrière, Sexton marque 3 nouveaux points sans problème. 14-13.