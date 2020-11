"France - Italie : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de rugby"

FRANCE - ITALIE. L'équipe de France de rugby rendez-vous avec le XV italien, ce samedi 28 novembre 2020, dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition des deux équipes.

Le XV de France dispute en cette fin d'année la Coupe d'automne des nations, une compétition nouvellement créée cette année, en remplacement des traditionnelles tournées, perturbées par la crise du coronavirus. Avoir avoir remporté leur première rencontre sur tapis vert (28-0) face la sélection fidjienne, touchée par un grand nombre de cas de Covid-19, et s'être imposés en Ecosse (15-22), les Bleus défient l'Italie, ce samedi, avec l'objectif de s'assurer la première place du groupe, qui lui ouvrirait les portes de la finale de cette compétition, face à l'Angleterre, le dimanche 6 décembre prochain, à Twickenham. Compte tenu de l'accord prévu entre la Ligue et la Fédération française de rugby qui prévoit que les joueurs ne puissent pas figurer sur plus de trois feuilles de match pendant ces rencontres d'automne, l'équipe de France alignera un XV de départ remanié mais ambitieux, qui aura aussi à cœur d'offrir une prestation digne de la mémoire de Christophe Dominici, décédé cette semaine, à qui un hommage appuyé sera rendu avant le coup d'envoi.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'Italie et la France : il sera donné à 21h10 ce samedi 28 novembre 2020, depuis le Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre se déroulera à huis clos, en raison des règles imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

Les XV de départ des deux équipes ont été annoncées jeudi par Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France de rugby, et Franco Smith, son homologue italien. La composition du XV de France : Dulin - Thomas, Barraque, Danty, Villière - (o) Jalibert, (m) Serin (cap.) - Macalou, Jelonch, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Mauvaka, Neti. Remplaçants : Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Couilloud, Carbonel, Moefana. La composition de l'Italie : Minozzi - Trulla, Zanon, Canna, Sperandio - (o) Garbisi, (m) Violi - Meyer, Steyn, Mbanda - Cannone, Lazzaroni - Zilocchi, Bigi (cap.), Fishetti. Remplaçants : Ghiraldini, Ferrari, Ceccarelli, Stoian, Lamara, Varney, Allan, Mori

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce samedi, pour cette rencontre de l'Autumn Nations Cup entre la France et l'Italie. Pour voir le match en direct à la télévision, il faudra vous diriger vers France 2, la seule chaîne à proposer la retransmission de la rencontre.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Pour suivre ce match France - Italie sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, vous pouvez vous diriger vers le site web de France 2 (accès gratuit après inscription), qui propose la diffusion en ligne.

