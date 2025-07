Mort de Rosie Roche, cousine de William et Harry, dans des circonstances troubles

La cousine de William et Harry Windsor a été retrouvée morte le 14 juillet. Une arme à feu était présente à côté de son corps.

Comment est morte Rosie Roche ? Âgée d'à peine 20 ans, cette étudiante en littérature anglaise à l'University College de Durham était une cousine éloignée de William, héritier du trône d'Angleterre, et de Harry. Elle ne faisait, en revanche, pas partie de la famille royale britannique, puisqu'elle était cousine avec les deux princes du côté de leur mère, Lady Diana. Rosie Roche était la petite-fille de l'oncle de la princesse de Galles, décédée le 31 août 1997 dans un tragique accident de voiture dans le VIIIe arrondissement de Paris, sous le pont de l'Alma.

Rosie Roche a été retrouvée au domicile familial, situé à Norton, dans le Wiltshire, par sa mère et sa sœur. Selon des informations policières, une arme à feu était posée près de son corps. Selon les premiers éléments d'enquête, sa mort serait "non suspecte". La police privilégie donc la piste du suicide.

Une jeune femme très appréciée

"Fille chérie de Hugh et Pippa, sœur incroyable d'Archie et d'Agatha, petite-fille de Derek et Rae Long", elle était "parfaitement intégrée" à son université. La directrice de l'établissement a également rendu hommage à la très jeune femme, soulignant qu'elle "avait beaucoup d'amis et était très appréciée pour sa créativité, son énergie, son amour des livres, de la poésie et des voyages. Elle nous manquera beaucoup".

Les deux princes n'ont pas réagi officiellement à la triste nouvelle. Il faut dire que ce 22 juillet est l'anniversaire du prince George, fils de Kate et William et second sur la liste de succession à la couronne, ce qui fait de cette journée un moment festif pour la famille royale.