Affaire Jubillar : le témoignage d'une ex de Cédric a donné "une confirmation", selon son avocat

Une ex-compagne de Cédric Jubillar a fait part de confidences du principal suspect dans l'affaire. Selon les avocats de ce dernier, cela confirme que le "dossier est vide".

"J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien", aurait dit Cédric Jubillar à une ex-compagne, rencontrée après la disparition de Delphine, selon l'avocat de cette dernière, Me Joaquinito Maria Alogo de Obono à l'AFP. Ce témoignage a été recueilli après que la magistrate Hélène Ratinaud a demandé à la section de gendarmerie de Toulouse de conduire l'audition de cette femme, dont on ne connaît pas l'identité, avant le 31 juillet. Pour rappel, le procès de meurtre par conjoint de Cédric Jubillar commence le 22 septembre pour une durée de 4 semaines, à Albi.

Le principal suspect pour le meurtre de Delphine Jubillar est incarcéré depuis sa mise en examen, en juin 2021, et aurait aussi confié à un co-détenu ainsi qu'à une autre ex-compagne être l'auteur du meurtre de sa femme, disparue depuis la mi-décembre 2020.

Cette ancienne compagne s'est également confiée au Parisien, expliquant que Cédric lui aurait fait des semblants d'aveux au parloir de la prison de Toulouse-Seysses. "Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste qu'il aurait fait pour la tuer" a-t-elle raconté à nos confrères le 10 juillet. "Il s'est placé dans mon dos. Il a posé une main sur mon front et fait une clé de coude avec l'autre bras disponible. Il m'a expliqué avoir ensuite serré tellement longtemps que cela aurait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. Cela a été vu par le légiste qui a examiné Cédric le lendemain. Mais il lui a répondu qu'il s'était blessé en posant du parquet flottant".

"Un dossier vide", selon la défense

Ces révélations sont loin d'effrayer le camp de Cédric Jubillar. Ses avocats assurent que ces dires sont une "provocation" et non des aveux. "Il est hors de question qu'on arrive à un procès avec une dame qui vient raconter n'importe quoi, sans qu'il puisse y avoir de vérification", expliquait à l'AFP, le lendemain des révélations du Parisien, l'une de ses conseils Emmanuelle Franck. Selon elle, ce témoignage est " la confirmation que c'est un dossier vide ", puisque " plus un dossier est lacunaire et plus vous avez la place à ce genre de témoignages ".

Il faut dire que le corps de Delphine Jubillar n'a jamais été retrouvé. Il n'y a donc ni corps, ni scène de crime, ni témoin, ni aveux dans cette affaire. Cédric Jubillar assure toujours à la justice être innocent, bien que son comportement provocateur ne place pas l'opinion publique de son côté.