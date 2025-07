Ozzy Osbourne : de quoi est mort le chanteur de Black Sabbath?

La légende du heavy metal, chanteur du groupe Black Sabbath Ozzy Osbourne, est mort à l'âge de 76 ans. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle dans un communiqué.

C’est une triste nouvelle pour le monde musical. Le chanteur du groupe Black Sabbath, Ozzy Osbourne, star du heavy metal, est mort ce mardi 22 juillet. Il est parti "entouré d’amour", selon les proches dans un communiqué : "C’est avec une tristesse que les mots ne peuvent exprimer que nous devons annoncer que notre cher Ozzy Osbourne est mort ce matin. Il était entouré de sa famille et d’amour", écrivent sa femme, Sharon, et ses enfants. "Nous demandons à tous de respecter la vie privée de notre famille en ce moment", ajoutent ses proches.

John Michael Osbourne, surnommé Ozzy Osbourne, était atteint de la maladie de Parkinson, qui lui a été diagnostiquée en 2019, et d’emphysème. La maladie de Parkinson est une maladie chronique qui touche le système nerveux central. Elle est responsable de tremblements, de raideur musculaire et de troubles de l’équilibre. Il n’existe pas de traitement à cette maladie, qui n’est pas directement mortelle mais peut provoquer des complications qui entraînent le décès. L’emphysème est une maladie pulmonaire chronique, causée par le tabagisme. Elle est incurable et s’attaque aux alvéoles pulmonaires. Elle provoque l’essoufflement, une toux chronique, une sensation de manque d’air et la mort.

Une légende du heavy metal

Également surnommé "The Prince of Darkness" ("Le prince des ténèbres") ou encore "Madman" ("l’homme fou"), il a commencé sa carrière musicale avec plusieurs petits groupes, jusqu’à la formation de Black Sabbath, en 1968. Il est reconnu comme un groupe pionnier du heavy metal avec des titres mondialement connus comme "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs", "Black Sabbath" et "Children of the Grave". Il se sépare du groupe en 1979, notamment à cause de conflits internes dus à sa consommation de drogue et d’alcool. Il se lance ensuite dans une carrière solo et sort des albums devenus cultes : "Blizzard of Ozz" et "Diary of a Madman". Le 5 juillet dernier, il avait retrouvé ses anciens compères de Black Sabbath pour un concert d’adieu à Birmingham (Angleterre), d’où il est originaire. Des dizaines de milliers de fans étaient venus du monde entier pour assister à cet événement.

Sa légende s'est notamment forgée à cause de deux décapitations d’animaux. La première étant celle d’une colombe, dont il aurait arraché la tête avec ses dents au milieu de sa maison de disque, et la seconde d’une chauve-souris, balancée sur scène par l’un de ses fans lors d’un de ses concerts. Il a réitéré cette décapitation avec les dents, assurant ensuite avoir pris l’animal pour un jouet en plastique.