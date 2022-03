Top 14 : Montpellier - Toulon et Clermont - Bordeaux-Bègles ce week-end

TOP 14.Reporté pour cause de Covid, les rencontres Montpellier - Toulon et Clermont - Bordeaux Bègles ont lieu ce week-end.

Initialement prévues le dimanche 2 janvier et le dimanche 6 février, les rencontres Montpellier - Toulon et Clermont - Bordeaux Bègles seront disputées ce week-end. Les Montpellierains et les Toulonnais s'affrontent ce samedi 12 mars dès 21h05. Choc des extrêmes en perspective avec le 2e du Top 14 qui reçoit le 12e du classement. Si les hommes de Philippe Saint-André ont enchaîné 10 matchs sans défaites avant le contre-coup et la défaite à Castres (25-9) le 5 mars, les Toulonnais ont soufflé la semaine passée après la victoire dans le match de la peur à Biarritz (45-17). Grosse affiche à venir dimanche 13 mars à 21h05 entre Clermont, 9e du championnat qui reste sur deux succès et le leader du Top 14, Bordeaux-Bègles qui vient d'enchaîner quatre revers de suite.

Samedi 12 mars à 21h05 : Montpellier - Toulon

Dimanche 13 à 21h05 : Clermont - Bordeaux-Bègles

