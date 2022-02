Top 14 : Toulouse fait tomber Bordeaux-Bègles, le classement

TOP 14. Après six défaites d'affilée en championnat, le Stade Toulousain a retrouvé ce dimanche 27 février la victoire face à Bordeaux-Bègles (12-11) grâce à Zack Holmes. Belle opération pour la Rochelle après son succès à l'extérieur face à Pau (16-22).

Il n'y a pas que le XV de France dans la vie. Le week-end dernier, avait lieu la 19e journée de Top 14. Après six défaites consécutives en championnat, le Stade Toulousain s'est relancé après son succès à domicile face à Bordeaux-Bègles (12-11). Les joueurs d'Ugo Mola se sont imposés grâce à la réussite au pied de l'Australien Zach Holmes, auteur de quatre pénalités. Les Toulousains arrachent une précieuse victoire dans la course à la qualification à la phase finale. La belle opération de la journée est pour la Rochelle. En déplacement à Pau, les hommes de Ronan O'Gara sont repartis avec la victoire (16-22) et peuvent croire au Top 6 en fin de saison.

Dix rencontres sans défaite pour Montpellier. Fulgence Ouedraogo et ses coéquipiers se sont largement imposés face au Stade Français (30-3) dimanche 27 février. Deuxième au classement avec un match de retard sur Bordeaux-Bègles, leader du Top 14, les joueurs de Philippe Saint-André semblent bien partis pour se finir dans le Top 6 du championnat. Brive s'est de son côté offert un grand bol d'air frais dans le match de la peur. Face à Toulon samedi 26 février, les Brivistes l'ont emporté (17-10) et sont dixièmes devant la Section Paloise au profit des confrontations directes.

Autres résultats de la 19e journée de Top 14 : Clermont (bonus offensif) 52-12 Perpignan, Lyon (bonus offensif) 34-15 Biarritz, Racing 92 45-25 Castres,

