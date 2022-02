DIRECT. France - Irlande : suivez le match en live

L'Irlande négocie bien cette première avant de lancer le jeu sur la droite. Le ballon est joué au pied mais sort en touche dans les 22 mètres français. C'est bien négocié par les joueurs de Christophe Galthié, avec Ntamack qui finit par taper au pied plein axe. Les Irlandais finissent par être pénalisés et permettent à Jaminet de trouver une touche dans le camp adverse.

Les joueurs irlandais n'ont pas réussi à profiter de cette touche et ont redonné le ballon aux Français, qui laissent à leur tour glisser le ballon vers la ligne médiane. Cela va occasionner la première mêlée de la rencontre, après plus de 12 minutes de jeu.

Gaël Fickou se rend coupable d'un en-avant volontaire dans le camp irlandais en défense et permet à Carbery de trouver une touche dans le camp français, à 30 mètres de l'en-but.

17:53 - Essai pour l'Irlande sur le coup d'envoi !

L'Irlande parvient à marquer sur le coup d'envoi ! Carbery surprend la défense française sur le coup d'envoi en changeant de zone au dernier moment. Les Bleus ne se parlent pas et Hansen en profite pour voler le ballon et pour aplatir en coin. Dans la foulée, Carbery transforme et ramène directement l'Irlande dans le match. 10-7 pour la France désormais !