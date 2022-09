Australie - Nouvelle-Zélande : heure, chaîne TV... Comment suivre le match en direct

RUGBY. L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'affrontent ce jeudi 15 septembre dans un match de la peur avec de nombreux enjeux.

La Nouvelle-Zélande est-elle en péril ? Malgré une très grosse réaction face à l'Argentine après une défaite historique, les All Blacks ne réalisent pas une année fantastique. Désormais 4e nation mondiale et avec plusieurs défaites au compteur cette année (trois face à l'Irlande, une face aux Bleus...), la Nouvelle-Zélande ne fait plus vraiment peur actuellement et aborde cette double confrontation face à l'Australie le couteau entre les dents. Mais attention tout de même à la bête blessée. Les All Blacks peuvent très bien offrir ce jeudi 15 septembre la version rouleau compresseur qu'on a eu l'habitude de voir pendant plusieurs années.

De l'autre côté, l'Australie est également dans le doute depuis plusieurs mois. Dave Rennie, l'entraîneur de l'Australie, a procédé à huit changements au sein de son XV après la défaite face à l'Afrique du Sud. La charnière a été complètement modifiée, puisque Jake Gordon débutera comme demi de mêlée, en remplacement de Nic White alors que Bernard Foley sera titulaire à l'ouverture.

À quelle heure suivre Australie - Nouvelle-Zélande ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande comptant pour le Rugby Championship est prévu à 11H45 en France depuis

Sur quelle chaîne suivre Australie - Nouvelle-Zélande ?

Vous pouvez suivre la rencontre entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal + Sport.

Pour suivre la rencontre via un lien streaming, il vous faut un abonnement via la plateforme MyCanal. L'offre d'abonnement CANAL + SPORT avec engagement 24 mois est au prix de 34, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 45, 99 euros par mois. Ainsi, vous pourrez suivre en direct la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine dans les matchs du Rugby Championship.

Quelles sont les compositions pour l'Australie et la Nouvelle Zélande ?

Australie : Kellaway - Wright, Ikitau, Foketi, Koroibete - Foley (o), Gordon (m) - Valetini, Samu, Leota - Philip, Holloway - Alaalatoa, Porecki, Slipper (cap.).

Remplaçants : Fainga'a, Sio, Fa'amausili, Swain, McReight, White, Hodge, Petaia.

Nouvelle Zélande : J. Barrett - Jordan, R. Ioane, Havili, Clarke - Mo'unga (o), A. Smith (m) - Sotutu, Cane (cap.), S. Barrett - Whitelock, Retallick - Lomax, Taukei'aho, de Groot.

Remplaçants : Coles, Bower, Newell, A. Ioane, Papali'i, Christie, B. Barrett, Tupaea.