France - Nouvelle-Zélande : heure, chaîne... Les infos du match

France - Nouvelle-Zélande. Une semaine après avoir facilement disposé de l'Italie, l'équipe de France se retrouve face à un défi colossal. En demi-finale, les Françaises devront se sublimer pour espérer vaincre les championnes du monde en titre néo-zélandaises, qui évoluent à domicile.

Ce n'est pas une finale mais à ce stade cela y ressemble furieusement. Il y a d'abord le stade : l'Eden Park d'Auckland où le XV de France masculin a échoué par deux fois à conquérir le titre mondial (1987 et 2011, ndlr), puis surtout l'adversaire. En effet, une semaine après s'être "amusée" avec une tendre équipe d'Italie (39-3), l'équipe de France féminine se retrouve au pied du mur. Un mur noir et imposant portant le sceau de la fougère, celui des Black Ferns, surnom donné à l'équipe nationale néo-zélandaise. Un adversaire qui n'a rien à voir avec ce que les Bleues ont pu rencontrer jusque-là, exception peut-être des Anglaises accrochées en poules (7-13).

Des championnes invincibles ?

C'est peu dire que la Nouvelle-Zélande s'avance en immense favorite de cette demi-finale contre les Françaises. Que ce soit les hommes ou les femmes, le rugby est une religion sur l'île australe et on ne badine pas avec. Championnes du monde en titre, les Néo-Zélandaises survolent actuellement la compétition. En 4 rencontres, elles ont haché menu toutes leurs adversaires, déployant toute leur puissance en attaque avec 35 essais inscrits, soit presque 9 par match, dont 7 pour la redoutable Portia Woodman. Les Bleues seront d'ailleurs bien avisées de surveiller de très près l'ailière pour s'éviter de gros ennuis. Mais si les Black Ferns effraient par leur puissance offensive, elles intimident aussi en phase défensive où leur densité physique et leur agressivité de lourds dégâts. Sur leurs deux derniers matches, contre l'Ecosse et le Pays de Galles en quarts, elles se sont montrées intraitables n'encaissant que trois petits points. Les Galloises ont pu apprécier la montée en puissance des locales, elles qui les avaient affrontées en poule et où elles étaient parvenues à inscrire deux essais. Cette fois, la vague noire les a balayées sans une once de mansuétude.

Que ce soit bien clair, les Néo-Zélandaises ne sont pas là en représentation mais bien pour affirmer leur mainmise sur le rugby mondial, seulement contestée par les impudentes anglaises.

"Tout le monde est prêt"

La France, elle, ne règne pas encore sur l'ovalie mais en a assez de rester aux portes du rêve. L'équipe entraînée par Thomas Darracq se retrouve en demi-finale pour 6ème édition consécutives et s'est toujours vu refuser l'accès à la finale. Un plafond que ce groupe aimerait bien briser. "Aller en finale, c'est écrire l'histoire, c'est ce qu'on a envie de faire", confie Lina Queyroi qui ne cache même pas ses ambitions. Le fait que ce soit la Nouvelle-Zélande qui se dresse devant est une motivation supplémentaire. "Ce qui va se passer samedi, c'est un rêve de petite fille", jure-t-elle. Un rêve qu'il s'agira de concrétiser. Pour cela, il s'agira de composer avec l'adversaire donc et se mettre à son niveau d'intensité et d'engagement. Aussi, le retour de Romane Ménager va servir les Bleues. Victime d'une commotion cérébrale lors de la défaite contre l'Angleterre, la troisième-ligne est rétablie et brûle d'en découdre. "Je pense que tout le monde est prêt. Moi, je sais que je vais chercher des choses pour m'apaiser et juste me dire que c'est un simple match de rugby. Mon objectif c'est de prendre le maximum de plaisir sur le terrain. Mais on y va pour gagner car on veut tout gagner. On sait que le combat sera dur mais on sera présente", assure-t-elle. Un discours partagé par Alexandra Chambon. "Ce qu'on veut, c'est la victoire, peu importe l'équipe en face et l'enjeu."

Comme souvent, c'est en défense que les Bleues chercheront à imposer leur rythme et leur impact autour de Fall en deuxième-ligne. "On a un gros groupe en défense donc on va chercher à nouveau de le montrer. On va exploiter cette force afin de gagner le plus de terrain", témoigne Ménager. Cette force de caractère les Françaises en auront besoin pour enfin terrasser les néo-zélandaises qui les ont battues déjà 5 fois (sur 5) en Coupe du Monde, devant 41 000 spectateurs tout acquis à la cause black. Rien de tel qu'un environnement hostile pour se sublimer et enfin voir la finale.

La demi-finale entre les Black Ferns, surnom des Néo-zélandaises, et les Bleues aura lieu à partir de 7h30 (19h30 heure locale), du côté de l'Eden Park à Auckland.

La demi-finale de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France sera diffusée en direct en clair sur TF1.

La demi-finale de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande de Ruahei Demant et la France de Gaëlle Hermet sera accessible en streaming sur la platerforme MyTF1.

BetClic : Nouvelle-Zélande : 1,30 / Nul : 21 / France : 3,30

Parions Sport : Nouvelle-Zélande : 1,32 / Nul : 22 / France : 3,30

Winamax : Nouvelle-Zélande : 1,32 / Nul : 21 / France : 3,35

France : 1. Deshaye, 2. Sochat, 3. Joyeux – 4. Ferer, 5. Fall – 6. Hermet ©, 7. Escudero, 8. R. Ménager – 9. Bourdon, 10. Drouin – 11. M. Ménager, 12. Vernier, 13. Filopon, 14. Grisez – 15. Boulard.

Nouvelle-Zélande : 1. Love, 2. Ponsonby, 3. Rule – 4. Roos, 5. C. Brenmer– 6. A. Brenmer, 7. Mikaele-Tu'u, 8. Hirini – 9. Cocksedge, 10. Demant © – 11. Woodman, 12. Fitzpatrick, 13. Fluhler, 14. Tui – 15. Holmes.