Irlande - France : horaire, compos... Les infos du match

IPour la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, la France connaît un déplacement périlleux à l'Aviva Stadium, face à l'Irlande, ce samedi 11 février. C'est un choc entre les deux meilleures nations du rugby mondial.

L'affrontement que toute la planète du rugby attend. Ce samedi 11 janvier 2022, dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, la compétition bascule déjà dans ce qui se fait de meilleur avec ce Irlande - France. Les deux nations, qui pointent respectivement à la 1er et 2e place du classement IRB, ont remporté leur premier match à l'extérieur avec le point de bonus offensif. Les Verts ont fait tomber le Pays de Galles au Millennium Stadium (10-34). Les Bleus ont, dans la difficulté, remporté un bras de fer face à l'Italie (24-29).

Restés à Rome pour préparer ce grand rendez-vous, les Bleus ont travaillé la discipline, qui a cruellement fait défaut face aux transalpins (18 pénalités concédées). "On a essayé de comprendre ce qui s'est passé parce que nous avons été sous-performants dans ce secteur, a appuyé Fabien Galthié. On l'avait déjà travaillé en priorité à Capbreton. Pendant les premiers jours de chaque semaine, on a besoin de préparer les joueurs à de nouvelles formes d'arbitrage, plus exigeantes. En quelques jours d'entraînement, on divise par deux notre nombre de pénalités concédées. La discipline reste notre point fort."

Le boss des Bleus s'est ensuite confié sur ce Irlande - France, annoncé comme un sommet qui déterminera probablement le futur vainqueur du Tournoi des 6 Nations : "D'abord, c'est la meilleure équipe au monde depuis cet été. Ils nous sont passés devant et ils tiennent ce rang depuis le mois de juin. Le sélectionneur Andy Farrell a pris la suite de Joe Schmidt, et s'est appuyé sur ses forces : un jeu d'attaque millimétré, estampillé Leinster. Ils ont des joueurs merveilleux, avec des jeunes joueurs qui arrivent progressivement et qui prennent la place. On ne peut que les féliciter. Il a réussi à maintenir cette équipe aussi haut, et même de la faire progresser encore."

Pour ouvrir cette 2e journée du Tournoi des 6 Nations, ce samedi 11 février, la compétition prend un nouveau tournant avec ce Irlande - France. Le coup d’envoi de ce choc est programmé à 15h15.

Comme toutes les rencontres du Tournoi des 6 Nations, et ce Irlande - France ne déroge pas à la règle, France Télévisions sera le diffuseur. Le sommet entre les Bleus et les Verts sera retransmis sur France 2.

Pour suivre Irlande - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Vous devrez vous inscrire, gratuitement, au service france.tv. Par la suite, vous allez pouvoir rejoindre France 2 pour regarder cette rencontre du Tournoi des 6 Nations.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Rongrose, 12. McCloskey, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap.), 9. Murray ; 7. Van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Bealham, 2. Herring, 1. Porter

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.