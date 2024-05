L'univers post-apocalyptique de "Mad Max : Fury Road" revient au cinéma avec son prequel "Furiosa", centré sur les origines de l'héroïne. Le film d'action est sorti ce mercredi 22 mai.

Le pari de renouveler l'exploit de Mad Max : Fury Road, opera post-apocalyptique rock qui avait totalement secoué la Croisette, la critique et les spectateurs, était hautement ambitieux. Neuf ans plus tard pourtant, Georges Miller relève el défi avec brio avec Furiosa, prequel sur la jeunesse du personnage incarné par Charlize Theron, dont le rôle est cette fois endossé par Anya Taylor-Joy.

Comme Mad Max : Fury Road avant lui, c'est la Croisette qui a eu la primeur de découvrir Furiosa avant sa sortie au cinéma ce mercredi 22 mai. Dans ce nouvel opus, qui se déroule quelques décennies plus tôt, Georges Miller explore encore davantage la guerre de ressources qui oppose les différents clans des Terres Dévastées pour dessiner le récit d'une revanche, le combat d'une survivante a qui on a tout pris pour reprendre le pouvoir sur ses oppresseurs.

Notre critique de Furiosa

Disons le tout de suite, la comparaison avec Mad Max : Fury Road ne serait pas honnête tant ce dernier a été une claque à sa sortie. D'abord, parce qu'on connait déjà l'univers et son esthétique si singulier. On retrouve ici avec plaisir les costumes, les décors, le maquillage si singulier de cette oeuvre, sans l'effet de surprise (ce qui est normal). Ensuite, parce que la narration est complètement opposée : là où Fury Road faisait le choix radical de raconter une course-poursuite allant d'un point A à un point B (avant de revenir à son point de départ), Furiosa choisit l'option plus classique en étalant son intrigue sur près de 18 ans dans l'ordre chronologique.

Ainsi, le début du film est un peu trop long et bavard. Telle une vieille bécane, Furiosa met donc un peu de temps à démarrer. Mais dès qu'on passe enfin la seconde (partie), celle où l'héroïne commence enfin à reprendre le pouvoir, ça devient jouissif. Grâce à ses scènes d'action violentes et explosives (Georges Miller filme le mouvement comme personne), son esthétique rock si singulière et les interprétations de ses comédiens (Anya Taylor-Joy prouve une nouvelle fois qu'elle a les épaules pour porter la franchise, quand Chris Hemsworth est étonnant dans ce rôle à contre-emploi), Furiosa est un excellent blockbuster et un plaisir savoureux qu'on aurait bien tort de se refuser.

De quoi parle Furiosa ?

Furiosa revient donc sur la jeunesse du personnage auparavant joué par Charlize Theron, qui se retrouve entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En parcourant les Terres Dévastées, ils tombent sur la Citadelle présidée par Immortan Joe, le grand méchant de Mad Max : Fury Road. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit trouver le moyen de rentrer chez elle.

Quels acteurs au casting de Furiosa?

Au casting, c'est Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) qui a été choisie pour incarner le rôle-titre. Elle donne la réplique à Chris Hesworth (Thor) et Tom Burke (The Musketeers). Quaden Bayles, et Nathan Jones font également partie de la distribution.