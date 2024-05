Européennes 2024 : "Ok OSS 117 !" Deffontaines se paie Bardella en direct

En plein débat sur LCI, Jordan Bardella a moqué le discours économique de Léon Deffontaines. Le candidat communiste a alors répliqué par une référence culte.

Léon Deffontaines était sans doute le moins connu des candidats présents mardi soir sur le plateau de LCI pour le grand débat des européennes. Mais le communiste de 28 ans, que les sondages placent pour l'heure en-dessous de la barre des 5% d'intentions de vote, a tâché d'optimiser son temps de parole pour taper sur ses adversaires. L'un d'eux en a pris pour son compte : Jordan Bardella. Lorsque ce dernier a attaqué Léon Deffontaines sur son programme économique, la tête de liste communiste, qui a bien l'intention de récupérer l'électorat populaire du Rassemblement national, a trouvé une parade simple et originale.

"Je ne sais pas qui vous a élevé"

Le débat s'orientait sur le pouvoir d'achat des Français lorsque Léon Deffontaines a ciblé le RN : "J'ai envie de dire aux électeurs et aux électrices de Jordan Bardella : qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat ? L'augmentation des salaires à l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. L'ISF, à l'Assemblée nationale, vos députés, ils ont voté contre. Même vous, M. Bardella, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec Mme Hayer contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux."

"Vous êtes communiste, en 2024, il s'agirait de grandir un peu", l'a alors interrompu Jordan Bardella. "M. Bardella, je ne vous ai pas coupé. Je ne sais pas qui vous a élevé, moi j'ai été bien élevé, on laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé", s'est agacé Léon Deffontaines. "Vous êtes communiste, monsieur, ne me donnez pas des leçons d'économie", a renchéri Jordan Bardella. "Ok, OSS 117", a calmement rétorqué Léon Deffontaines, avant de revenir à son propos.

Bardella et Deffontaines ont le même âge

Cette allusion au personnage rendu célèbre par Jean Dujardin dans la saga de Michel Hazanavicius n'a pas manqué de faire sourire le mentor de Léon Deffontaines, Fabien Roussel, assis juste derrière lui sur le plateau de LCI.

Antihéros réactionnaire, méprisant à l'égard de la nouvelle génération, à la célèbre réplique "une dictature c'est quand les gens sont communistes", la référence à OSS 117 est d'autant plus piquante dans ce débat que Léon Deffontaines et Jordan Bardella ont le même âge : à 28 ans, ils sont les deux benjamins de cette campagne européenne. Pourtant, comme a si bien su le rappeler le jeune communiste, ils incarnent deux visions du monde bien différentes.