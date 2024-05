DIRECT. Roland-Garros 2024 : Thiem en difficulté, les Français à la peine, scores et résultats

Les qualifications de Roland-Garros se déroulent du lundi 20 mai au vendredi 31 mai.

Le deuxième tour des qualifications débute ce mercredi avec 16 Français et Françaises au programme. Harmony Tan a été la première à se faire sortir aujourd'hui face à Julia Riera alors que Geoffrey Blancaneaux s'est qualifié. Enzo Couacaud a également été éliminé par le Monégasque Valentin Vacherot.

Le deuxième tour des qualifications débute ce mercredi avec 16 Français et Françaises au programme. Harmony Tan a été la première à se faire sortir aujourd'hui face à Julia Riera alors que Geoffrey Blancaneaux s'est qualifié. Enzo Couacaud a également été éliminé par le Monégasque Valentin Vacherot.

Suivez tous les scores et résultats en direct.

13:45 - Sinner est arrivé En attendant que les matchs ne reprennent, Jannik Sinner est de son côté bien arrivé à Paris pour disputer ce Roland-Garros. L'Italien, forfait à Rome, était incertain. 13:44 - Le match de Thiem reprend Le toit a été enfin installé sur le court Suzanne-Lenglen et le match de Dominic Thiem va enfin pouvoir reprendre. 13:24 - Les matchs suspendus En raison d'une grosse averse, tous les matchs ont été pour le moment suspendus à Roland-Garros. 13:16 - 5-4 Virtanen Le Finlandais fait le travail sur son jeu de service et va de nouveau mettre la pression sur Dominic Thiem. 13:10 - Thiem s'accroche L'Autrichien est constamment sous la menace du Finlandais qui joue crânement sa chance, 4-4 dans cette seconde manche. 13:02 - Maxime Janvier a perdu le premier set La mauvaise journée se poursuit pour les Français avec Maxime Janvier qui a perdu le premier set face à Alejandro Moro Cañas. 13:02 - Et Thiem égalise 3-3 Après une petite pause à cause de la pluie, l'Autrichien égalise à 3-3 dans la seconde manche. 12:52 - Le debreak de Thiem ! Bonne nouvelle pour tous les fans, Thiem est encore présent et réalise le debreak dans cette seconde manche alors que la pluie a fait son apparition. 12:45 - Et le break de Virtanen Catastrophe pour Dominic Thiem, breaké dans cette seconde manche et déjà au bord de l'élimination. 6-2, 3-1 service à suivre. 12:43 - Harris élimine Guinard Que c'est dur pour Manuel Guinard, éliminé au bout du suspense par le Britannique Harris en trois sets, 6-3, 3-6, 7-6. 12:38 - Terminé pour Couacaud ! Le Français prend la porte au deuxième tour des qualifications face à Vachenot qui s'impose en trois manche 4-6, 6-3, 7-5. 12:32 - Thiem malmené L'Autrichien est dans le dur dans ce match et vient de perdre le premier set assez sèchement sur le score de 6-2. 12:09 - C'est parti pour Thiem L'Autrichien est sur le Suzanne-Lenglen face à Virtanen. Après un break du Finlandais, Thiem a réagi immédiatement pour revenir à 2-1. 11:57 - Blancaneaux qualifié ! Solide Geoffrey Blancaneaux ! Le Français élimine le Croate Duje Ajduković en deux sets, 7-5, 6-4. 11:52 - Bagnis qualifié L'Argentin s'est qualifié en éliminant son compatriote Juan Manuel Cerúndolo 6-4, 6-2.

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.