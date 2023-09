Italie - Uruguay : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Premier match de la 3e journée de la Coupe du monde de rugby ce mercredi 20 septembre.

La poule de la France est à l'honneur ce mercredi 20 septembre avec le début de la 3e journée de la Coupe du monde de rugby et le match entre l'Italie et l'Uruguay. Un match qui pourrait s'avérer capital pour le XV de France car en cas de victoire bonifiée des Italiens face aux Los Teros, chose que le XV de France n'a pas réussi à faire, les Bleus pourraient louper la qualification en cas de défaite face à l'Italie lors de la dernière journée.

Il s'agira de la 5e rencontre entre l'Italie et l'Uruguay et si les Italiens en sont à 4 victoires, la dernière était assez courte, 17-10 en novembre 2021, de quoi promettre un duel équilibré ? En tout cas, les Uruguayens sont prêts à en découdre et se savent attendus comme l'a expliqué le 2e ligne Manuel Leindekar. "On était prêts pour le premier match et ce sera encore le cas pour le deuxième. On sera attendu, mais c'est normal. On sait que ce qui s'est passé la semaine dernière (contre la France) ne doit rien au hasard et on veut le confirmer cette semaine ".

Sur quelle chaîne suivre Italie - Uruguay ?

Le match sera diffusé en clair sur les antennes de M6, diffuseur officiel de la Coupe du monde de rugby.

À quelle heure suivre Italie - Uruguay ?

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 17h45 ce mercredi 20 septembre à l'Allianz Riviera de Nice.

Les compositions