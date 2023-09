Pourquoi Baptiste Serin devrait être le remplaçant idéal à Antoine Dupont ?

En cas de forfait d'Antoine Dupont pour la suite du mondial, le staff des Bleus devrait appeler un remplaçant. Baptiste Serin se dégage comme le candidat idéal.

Pas retenu dans le groupe des 33 pour disputer la Coupe du Monde, Baptiste Serin pourrait bien finalement faire partie de l'aventure. Si Antoine Dupont déclare forfait pour le reste de la compétition, le demi de mêlée de Toulon semble en pôle position pour prendre sa place dans le groupe. En début d'année pourtant, il était complètement décroché dans la hiérarchie des Bleus à son poste : derrière Dupont, Lucu, Couilloud mais aussi Le Garrec et Coly. A la faveur d'une année 2023 exceptionnelle en club, Serin a finalement intégré le groupe des 42 Bleus pour préparer la Coupe du Monde. Malgré une préparation très réussie, il n'est pas parvenu à renverser la hiérarchie dans l'esprit du staff tricolore, et n'a donc pas été retenu dans les 33 pour le mondial, Lucu et Couilloud prenant les deux places derrière Dupont.

La carrure d'un titulaire ?

Pourtant, Baptiste Serin pourrait être bien plus qu'une solution de dernier recours. Doué d'un jeu au pied fantastique, capable d'enflammer les rencontres et intelligent tactiquement, il ressemble maintenant à un véritable candidat au poste de demi de mêlée titulaire. Tandis que Maxime Lucu semble être vu par le staff comme un pur "finisseur" entrant en jeu en fin de match, Couilloud n'a pas forcément l'étoffe et l'expérience d'un 9 titulaire en équipe de France. Baptiste Serin est celui qui possède les qualités les plus proches d'Antoine Dupont, avec un profil de dynamiteur et de demi de mêlée ultra mobile. Il a en plus l'avantage de pouvoir aussi jouer demi d'ouverture, et d'être un excellent buteur. Le joueur du RCT pourrait donc bien voir son destin basculer, et passer de grand absent de la Coupe du Monde à titulaire avec le XV de France.