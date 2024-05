Leinster - Toulouse : Mola a préparé une grosse surprise

En finale de la Champions Cup, ce samedi 25 mai, Toulouse se rend au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour défier le Leinster. La bande à Dupont est en quête d'une sixième étoile.

Qui succédera à La Rochelle, double tenante du titre ? Dans la capitale anglaise, Toulouse et le Leinster ont rendez-vous avec l'histoire : les deux mastodontes européens sont les plus couronnés de l'épreuve. Les Rouge et Noir en comptent cinq dans leur armoire à trophées, tandis que le géant irlandais est en quête d'une cinquième étoile. La bande à Lowe échoue depuis deux ans sur la dernière marche.

Ce n'est pas pour autant que les équipiers à Dupont sont favoris. Irrésistible ces dernières années, le Stade Toulousain cale souvent face aux pensionnaires de la RDS Arena avec quatre défaites de rang depuis 2018 dont trois au stade des demi-finales. Pour briser le signe indien, Ugo Mola a réalisé un choix fort en choisissant Kinghorn au détriment de Ramos : "Dans tous les cas, ce n'est jamais agréable de sortir des joueurs qui méritent autant de jouer ce genre de match, a juré Mola. On raccourcit très vite le choix des hommes à celui de leur remplaçant mais ce qui importe, c'est plutôt un équilibre général. Au final, Thomas n'était pas en concurrence qu'avec Blair pour débuter, et il était aussi très important pour nous de disposer d'une équipe performante en fin de partie. Il ne vous a certainement pas échappé qu'en finale, les fins de match se jouent davantage à de fins écarts qu'avec la ligne droite de Longchamp. Et on se dit qu'il peut peut-être nous apporter, à ce moment, sa fraîcheur, son expérience et sa précision si les choses se jouent à un dernier coup de pied."

Au-delà d'un duel entre deux des plus grands clubs du monde, cette affiche signe aussi des retrouvailles entre internationaux français et irlandais. Et les Bleus restent sous deux sévères revers face au XV du Trèfle dans le Tournoi des 6 Nations (17-38 en 2024, 32-19 en 2023). De quoi donner un petit supplément de motivation, s'il en fallait, pour cette finale de Champions Cup : "."

Dans le cadre de sa finale, la Champions Cup offre un choc étincelant : Leinster - Toulouse. Le coup d'envoi sera donné à 15h45.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Champions Cup, vous aurez le choix de la chaîne pour voir Leinster - Toulouse. Cette finale sera diffusée sur beIN Sports 1 et France 2.

Pour suivre Leinster - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ou de vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv.

Le XV de départ du Leinster : 15. Keenan ; 14. Larmour, 13. Henshaw, 12. Osborne, 11. Lowe ; 10. Byrne, 9. Gibson-Park ; 7. Connors, 8. Doris (cap.), 6. Baird ; 5. Jenkins, 4. McCarthy ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Mallia, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.