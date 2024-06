Bordeaux-Bègles - Racing 92 : sans Jalibert, l'UBB veut éliminer les Racingmen et filer en demi

Après la victoire de La Rochelle à Toulon hier soir, l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92 se disputent le dernier ticket pour les demi-finales de Top 14. Pour cette affiche, l'UBB sera privé de sa star Matthieu Jalibert.

Dernière affiche des barrages de Top 14 ce dimanche soir où l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92 au stade Jacques Chaban-Delmas.

Bielle-Biarrey sur le banc, Jalibert absent

Après une fin de saison régulière ponctuée par trois succès en cinq matchs, Bordeaux-Bègles veut se qualifier pour les demi-finales du Top 14. Pour cette affiche face au Racing 92, Yannick Bru sera privé de son ouvreur international Matthieu Jalibert, sorti sur blessure lors du dernier match contre Oyonnax. L'entraîneur de l'UBB va titulariser Matéo Garcia, en qu'il a martelé sa confiance : "Le destin nous a mis ça en travers de la route, on va dire qu'il a cherché à équilibrer les choses car Nolann Le Garrec a une forte importance dans le système de jeu du Racing. On a une grande confiance dans les joueurs qui sont présents". Ailier détonateur, Louis Bielle-Biarrey va débuter sur le banc. L'international devrait apporter sa vivacité en seconde période pour faire la différence.

Un exploit des Franciliens ?

Sixième du Top 14, le Racing 92 a décroché in-extremis sa qualification pour les barrages. Face aux Bordelais, Stuart Lancaster sera privé de son demi de mêlée, Nolann Le Garrec. En conférence de presse, l'entraîneur anglais a confié s'attendre à une rencontre difficile : "La semaine a été très bonne. Nos leaders ont haussé le niveau d'exigence. J'ai confiance en nos joueurs, je suis persuadé qu'ils vont bien représenter le Racing […] À Bordeaux, il ne sera plus question de prendre un bonus défensif et de contrôler ce qui se passe ailleurs. Ce sera soit tu gagnes, soit tu sors. On sait combien cette équipe de l'UBB est forte, encore plus dans son stade où c'est vraiment difficile de jouer. Il suffit de voir ce qui s'est passé cette saison pour les Saracens quand ils sont allés à Bordeaux. Ils ont pris deux fois quarante points et je sais de quoi sont capables les Saracens".

À quelle heure débute Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Le coup d'envoi du barrage du Top 14 opposant l'Union Bordeaux-Bègles au Racing 92 est prévu dimanche 16 juin à 21h05 au Stade Jacques Chaban-Delmas de Bordeaux (France). Thomas Charabas sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche entre les Bordelais et les Franciliens.

Comment suivre Bordeaux-Bègles - Racing 92 en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le barrage de Top 14 entre l'UBB et le Racing 92 sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11.Tambwe ; 10. Garcia, 9. Lucu (cap.) ; 7. Diaby, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Coleman, 4. Cazeaux ; 3.Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Tuisova, 13. Fickou, 12. Chavancy (cap.) , 11. Habosi ; 10. Gibert, 9. Le Bail ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Diallo ; 5. Rowlands, 4. Woki ; 3. Nyakane, 2.Chat, 1. Kolingar.

Quels sont les pronostics de Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?