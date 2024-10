Top 14. Castres - Toulouse : où est passé Antoine Dupont ?

Pour la 5e journée de Top 14, le Stade Toulousain, champion en titre, se déplace, ce samedi 5 octobre, à Castres dans le cadre d'un chaud derby.

Défait pour la première fois à domicile depuis deux ans et demi par une surprenante équipe de Bordeaux-Bègles (12-16), Toulouse se doit une revanche. Mais l'affaire ne sera pas simple puisque la bande à Thomas Ramos se rend à Pierre-Fabre pour jouer le derby face à Castres. Les champions de France en titre n'ont plus gagné dans le Tarn depuis quatre matchs. "Cette défaite nous a remis face à notre réalité, a avoué l'ailier Matthis Lebel. Ce n'est jamais plaisant de perdre à domicile, devant son public, et qui plus est face à un concurrent direct. En revanche, cela nous remet face à notre réalité et ça nous montre que les autres équipes travaillent fort aussi. Là, on a grillé un vrai joker à domicile et ceux-là comptent beaucoup. On risque courir derrière ces quatre points pendant le reste de la saison, même si je ne l'espère pas. Maintenant, on va à Castres. Les statistiques montrent que cela fait quatre ans que nous n'avons pas gagné là-bas. Les écarts au score ne sont pas énormes, mais on s'est souvent fait bouger fort dans ce stade."

Une nouvelle fois, Ugo Mola sera privé de sa star mondiale Antoine Dupont. Le demi de mêlée est toujours en vacances après son titre olympique glané avec l'équipe de France à sept lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Le capitaine du XV de France en a profité pour aller aux États-Unis et s'entraîner avec les Los Angeles Chargers, franchise de NFL (football américain). Il doit faire son retour la semaine prochaine avec le club haut-garonnais.

Bien loin de ces considérations, les Tarnais font preuve de sérieux avant ce Castres - Toulouse : "On se prépare à jouer la meilleure équipe d'Europe, a concédé Geoffrey Palis. Toulouse est une formation très complète. Si elle avait des failles, cela se saurait… C'est très costaud devant, très véloce et organisé derrière, ça joue très bien au rugby en attaquant toujours la bonne zone avec des joueurs qui ont une très bonne vision du jeu… Il faudra faire un grand match !" Et qui dit grand match, dit beau spectacle rugbystique.

Dans le cadre de cette 5e journée de championnat, le Top 14 offre un derby brûlant : Castres - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Castres - Toulouse. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Castres - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de Castres : 15. Palis ; 14. Ambadiang, 13. Séguret, 12. Goodhue, 11. Baget; 10. Le Brun, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Papali'i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Collier, 2. Barlot, 1. Walcker.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Bituniyata, 13. Delibes, 12. Barassi, 11. Lebel ; 10. Ramos (cap.) ; 9. Graou ; 7. Jelonch, 8.T. Ntamack, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Merkler, 2. Mauvaka, 1. Neti.