Stormers - Toulon : des absents importants chez les Varois

Le RC Toulon entame son parcours en Champions Cup ce samedi face à Stormers à Port Elizabeth. les Varois auront à cœur d'offrir à leurs supporteurs un meilleur visage sur la scène internationale que la saison passée.

4 matches pour 4 défaites, c'était le triste bilan du RC Toulon l'an passé en Champions Cup avec logiquement une élimination précoce au premier tour sans jamais montrer un visage conquérant. Pierre Mignoni (entraîneur) et Frank Azéma (manager) n'en gardent pas un énorme souvenir du parcours du RCT. Ils sont conscients aussi que des choses doivent être gérées différemment cette saison avec plus de solidarité dans le groupe et une volonté de renforcer le lien entre leurs protégés sur des longs périples. Le mot d'ordre de Mignoni cette semaine était le "vivre ensemble", et cette envie de croire que le succès passe d'abord par des échanges humains et une relation élargie. D'un autre côté, les trois victoires consécutives dans le Top 14 face à Lyon, Bayonne et Perpignan devront aider les Toulounais à aborder cette compétition avec le plein de confiance mais aussi avec beaucoup d'humilité.

Biggar titulaire, Ollivon et Garbisi laissés au repos

Car en face l'équipe de Stormers pourra compter dans ses rangs le demi d'ouverture international sud-africain Manie Libbock. Le talonneur des Springboks, Joseph Dweba, sera aussi de la partie. Même si le club n'occupe que la 13ème place actuelle de l'Union Rugby Championship avec notamment deux défaites lors deux dernières sorties, l'équipe possède les talents et le caractère pour faire douter les Varois. Brillants la saison passée dans cette compétition, les hommes de John Dobson ont subi une défaite cruelle à domicile en huitième de finale face à la Rochelle (21-22).

La franchise sud-africaine mise souvent dans ces rencontres sur des duels âpres, déterminée par une conquête propre et des turnovers décisifs. Ce match sera aussi une confrontation entre deux philosophies de jeu. Toulon, fidèle à sa tradition, privilégie un rugby pragmatique, basé sur la domination des avants et une gestion intelligente des temps forts. Les Stormers, quant à eux, s'appuient sur un rugby plus fluide, cherchant à exploiter les espaces grâce à leur vitesse et à leur flair offensif. Une confrontation de style qui devrait donner beaucoup d'enseignement au staff Toulounais qui a laissé Ollivon, Garbisi et Lucchesi au repos alors que Biggar sera titulaire à l'ouverture aux côtés de Baptiste Serin, confirmé en demi de mêlée. Des choix forts qui espérons ne saborderont pas les chances du RCT dès le début de cette compétition.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Stormers et le RC Toulon qui sera dirigée par Mr. Karl Dickson aura lieu ce samedi à 16h15 au Nelson Mandela Bay Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Stormers - RC Toulon ?

Cette rencontre de la première journée de la Champions Cup 2023/2024 sera diffusée conjointement par France 3 et Bein Sport 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme Bein Connect ou sur la plateforme France TV (gratuitement).

Les compositions de départ



Le XV de départ de Stormers : 15. Gelant ; 14. Hartzenberg, 13. Nel, 12. du Plessis, 11. Zas ; 10. Libbok, 9. de Wet ; 7. Dixon, 8. Engelbrecht, 6. Morabe ; 5. van Heerden, 4. Schickerling ; 3. Fouche (cap), 2. Dweba, 1. Vermaak.



Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Drean, 13. Sinzelle, 12. Smaili, 11. Villiere ; 10. Biggar, 9. Serin ; 7. Coulon, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap), 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Priso.



Les différentes côtes

Le club Sud-Africain est légèrement favori pour cette confrontation face à Toulon



Winamax : Stormers 1,49 / Nul 21,00 / Toulon 2,60.



Unibet : Stormers 1,46 / Nul 20,00 / Toulon 2,52.



Parions Sports : Stormers 1,45 / Nul 20,00 / Toulon 2,75.