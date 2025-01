DIRECT. Sharks - Toulouse : suivez le match

Cet après-midi, Ugo Mola et ses hommes n'ont qu'un seul objectif : repartir de l’hémisphère sud et de Durban avec les cinq points en poche. Les Toulousains pourront alors conserver la tête de leur poule, convoitée par l'UBB de Louis Bielle-Biarrey.

15:40 - Un choc en vue

Ce samedi après-midi, les Toulousains se rendent pour la première fois en Afrique du Sud et vont affronter les Sharks et leursjoueurs majeurs du rugby sud-africain. Ugo Mola n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse : "C'est le champion du Challenge européen contre le champion de la Champions Cup. Donc, évidemment, tous les critères sont amenés au paroxysme de la haute intensité, du volume, de la confrontation, des duels. Évidemment qu'on a envie de voir ce que vont donner les Etzebeth contre Meafou-Flament, les Kolisi contre Cros, les Dupont contre Williams… Il y aura plein de duels, plein de confrontations, plein d'oppositions aussi de styles en termes de rugby. Franchement, en tant que coach, c'est passionnant à préparer, on a essayé de le faire en conséquence. L'effectif du Stade Toulousain, sa jeunesse et sa formation nous ont permis d'emmener ici une équipe que l'on estime compétitive. On nous l'a d'ailleurs un petit peu reproché : pourquoi aller avec cet effectif-là en Afrique du Sud ? Mais moi, je crois que ça fait partie du chemin initiatique qui est le nôtre. C'est de passer par Durban, de passer par cette confrontation-là".