"DIRECT. Wimbledon 2022 : Nadal en demi-finale contre Kyrgios, résultats et programme de jeudi"

Nick Kyrgios n'est pas du genre à feindre ses émotions. Habitué à exprimer son ras le bol d'un circuit qu'il n'a jamais vraiment apprécié, l'Australien apparaît apaisé et plus en phase avec son tennis dans ce Wimbledon. Interrogé sur le court après sa qualification pour les demi-finales, il n'a pas caché sa fierté. "Je n'aurais jamais pensé arriver en demi-finale de Grand Chelem. Je croyais que ma chance était passée. Je suis très fier", a-t-il expliqué. Avec son sérieux dans le jeu et toujours cette touche de folie et son coup droit explosif, le joueur de 27 ans sait qu'il a une chance sérieuse de réaliser un exploit dans cette quinzaine londonienne où personne ne l'attendait.

Kyrgios. "I just never thought I would be in the semifinals of a Grand Slam. I thought the boat has passed. Really proud".