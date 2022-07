"DIRECT. Wimbledon 2022 :Djokovic au rendez-vous des quarts, résultats et programme en live"

WIMBLEDON. D'une régularité affolante, Novak Djokovic a éteint la révélation néerlandaise Tim Van Rijthoven et se qualifie pour les quarts de finale où il rencontrera Jannik Sinner, tombeur de Carlos Alcaraz. Déception côté français avec la défaite de Caroline Garcia contre Marie Bouzkova. Suivez les matchs en direct.

00:10 - Le programme complet de lundi 4 juillet Suite et fin des huitièmes de finale ce lundi 4 juillet. Alizée Cornet et Harmony Tan seront sur les courts de Wimbledon pour tenter de pousser l'aventure un cran plus loin encore. Pour cela, il faudra vaincre l'Australienne Alja Tomljanovic et l'Américaine Amanda Anisimova, en ce jour de fête nationale américaine. Outre les Françaises, Nadal aura l'honneur du dernier match sur le Centre Court contre Botic Van de Zandschulp, juste après le choc féminin entre l'Espagnole Paula Badosa et l'ancienne lauréate roumaine Simona Halep. Voici le programme complet du lundi 4 juillet : Centre Court A partir de 14h30 : Nakashima (USA) - Kyrgios (GRE) / Badosa (ESP/4) - Halep (ROU/16) / Van de Zandschulp (PBS/21) - Nadal (ESP/2) Court n°1 A partir de 14h30 : Rybakina (KAZ/17) - Martic (CRO) / Kubler (AUS) - Fritz (USA/11) / Anisimova (USA/20) - Tan (FRA) Court n°2 A partir de 12h : Garin (CHI) - De Minaur (AUS/19) / Cornet (FRA) - Tomljanovic (AUS) MONDAY'S ORDER OF PLAY (CENTRE COURT, FROM 13.30 BST)



Nakashima vs Kyrgios

Badosa vs Halep

Van De Zandschulp vs Nadal#Wimbledon | #CentreCourt100 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

00:00 - Djokovic : "J'ai bien négocié ce match" "Ce fut très dur", a d'abord réagi Novak Djokovic sur le court remerciant le public de Wimbledon ayant fait l'effort de rester jusqu'à la fin de son huitième de finale contre Tim Van Rijthoven. "Je ne l'avais jamais rencontré. il avait remporté son premier match ATP il y a seulement quelques semaines, battant des joueurs du Top 10. Il était sur une bonne série et je savais que ce serait compliqué avec son service et son talent. Jouer sous le toit m'a demandé aussi quelques ajustements mais j'ai bien négocié ce match", a-t-il expliqué content d'avoir bouclé l'affaire avant la limite des 23 h, heure à laquelle les matches doivent cesser à Wimbledon.

03/07/22 - 23:55 - Le 53ème de Djokovic En dominant en quatre sets Tim Van Rijthoven, Novak Djokovic s'est qualifié pour son 53ème quart de finale en Grand Chelem. Un accomplissement démontrant sa constance au plus haut niveau depuis plus d'une décennie. Il n'est devancé que par le seul Roger Federer, 58 apparitions dans les huit derniers en Majeurs. ???? Qualifications en 1/4 de finale de Grand Chelem (ère Open,????) :

???????? Roger Federer- 58

???????? Novak Djokovic - 53 ????

???????? Rafael Nadal - 46

???????? Jimmy Connors - 41

???????? Andre Agassi - 36

???????? Ivan Lendl - 34

???????? Andy Murray - 30

???????? Pete Sampras - 29

???????? Stefan Edberg - 26

???????? John McEnroe - 26 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 3, 2022

03/07/22 - 23:50 - Djokovic égale Sampras Novak Djokovic continue son impressionnante série de victoires à Wimbledon. Le triple tenant du titre en est à 25 et égale de fait l'une des séries de Pete Sampras. Il reste toutefois encore à distance de la meilleure marque de l'Américain, de Roger Federer et de Bjorn Borg. ???? Plus longues séries de victoires à #Wimbledon (ère Open) :

???????? Bjorn Borg - 41

???????? Roger Federer - 40

???????? Pete Sampras - 31

???????? Pete Sampras - 25

???????? Novak Djokovic - 25 ????

???????? Rafael Nadal - 20

???????? John McEnroe - 18

???????? John Newcombe - 18 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 3, 2022

03/07/22 - 23:40 - Djokovic au rendez-vous des quarts de finale Sur un ultime coup droit long de ligne, laisse son adversaire loin de la balle, Novak Djokovic assure sa place en quart de finale. Sérieusement concurrencer pendant un set par un Van Rijthoven insolent au service et percutant à l'échange, le Serbe a fait parler sa constance au plus haut niveau, sa science du jeu et sa capacité à exploiter la moindre faille pour s'imposer en quatre manches (6/2 4/6 6/1 6/2 en 2h37'). Comme depuis 2017, le voilà parmi les huit derniers prétendants à la victoire finale. De son côté, le Néerlandais a honoré son invitation à Wimbledon et confirmé le talent entrevu à s'Hertogenbosch, semant les promesses d'un bel avenir à 26 ans. ▪️​ 83rd Wimbledon match-win

​▪️​ 25th consecutive win on grass

​▪️​ 13th Wimbledon quarter-final@DjokerNole continues to dominate on Centre Court#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/eQw49ktm45 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

03/07/22 - 23:39 - Deux balles de match pour Djokovic Van Rijthoven remet le service extérieur de Djokovic dans la diagonale. Le Serbe anticipe, coupe la trajectoire et décoche un revers long de ligne impeccable pour se procurer deux balles de match.

03/07/22 - 23:36 - Djokovic est impérial Djokovic contrôle totalement les débats à l'image de cette amortie distillée derrière le filet alors que Van Rijthoven s'attendait à un coup profond. Le Néerlandais va la chercher mais Djokovic a le court ouvert ensuite pour conclure.

03/07/22 - 23:31 - Double break pour Djokovic Cette fois s'est est très probablement terminé pour Tim Van Rijthoven. Le Néerlandais est pris par le retour puissant de Djokovic dans ses pieds et commet la faute qui offre le double break au Serbe, qui va servir pour le gain du match (5/2).

03/07/22 - 23:26 - Djokovic intouchable Les jeux de service s'empile pour Djokovic qui n'a cédé son engagement qu'une fois aujourd'hui. Le Serbe est un métronome dans le jeu et profite de la moindre ouverture, de la moindre faiblesse et les cadeaux sont trop nombreux du côté néerlandais.

03/07/22 - 23:24 - Van Rijthoven engrange Djokovic ne ramène pas le gros service au T de Van Rijthoven et laisse le jeu au Néerlandais qui revient à 2/3 dans ce quatrième set. L'invité du tournoi de Wimbledon a sauvé une balle de double break, qui lui aurait certainement été fatale.

03/07/22 - 23:23 - Van Rijthoven en mode survie Que les jeux de service de Van Rijthoven sont durs. Le Néerlandais lutte sur chaque point et sur une balle de break, il réussit à tenir enfin l'échange jusqu'à l'erreur en longueur de Djokovic.

03/07/22 - 23:20 - Djokovic tient le cap Rien ne semble pouvoir faire dérailler Novak Djokovic qui s'adjuge une nouvelle sans trop de mal son jeu de service avec des fautes directes de son adversaire (3/1). Le Serbe garde son break d'avance et se rapproche des quarts de finale de Wimbledon.

03/07/22 - 23:16 - Un échange de haut vol ???? #Wimbledon

???????????? Djokovic et van Rijthoven régalent !!!

???? Un échange de grande classe, un grand écart de Djoko et le Néerlandais qui break le Serbe ! pic.twitter.com/JnvUqAUnIF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2022

03/07/22 - 23:13 - Jeu consistant pour Van Rijthoven Van Rijthoven remporte un jeu de service très solide avec deux aces de plus pour porter son total à 20 et deux coups gagnant. Il reste dans le sillage de Djokovic, qui peut compter sur son break d'avance (1/2).

03/07/22 - 23:10 - Djokovic sans partage Novak Djokovic ne baisse pas de régime et cela est fatal à Van Rijthoven. Le Néerlandais ne parvient plus à inquiéter ni à tenir réellement l'échange contre son illustre adversaire. Il va devoir vite se remobiliser sous peine de prendre une addition salée. Ses quatre fautes directes permettent à Djokovic de confirmer son break.

03/07/22 - 23:09 - Une neuvième fois pour Djokovic 8. Pour la 8ème fois de sa carrière, @DjokerNole affronte un joueur classé au-delà de la 90ème place mondiale en seconde semaine de Grand Chelem.



Lors de 6 de ces 8 matchs, le Serbe a concédé un set. Mais s'est toujours imposé. #Wimbledon pic.twitter.com/ILbCPYO1Rr — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 3, 2022

03/07/22 - 23:07 - Break de Djokovic Novak Djokovic ne lâche pas sa proie. L'odeur du sang aiguise ses sens et le Serbe avec plusieurs retours téléguidés sur la ligne de fond dont il a le secret a poussé Van Rijthoven à la faute. D'un cri rageur, il s'empare à nouveau du service du 104ème mondial et lui met un énorme coup sur la tête dès l'entame du quatrième set (1/0).

03/07/22 - 23:02 - Djokovic gifle Van Rijthoven et prend le set Van Rijthoven a payé le prix du gain de la deuxième manche. Le Néerlandais a baissé d'un ton dans le jeu et s'est fait punir par un Djokovic clinique (6/1). Le Serbe a profité des erreurs nouvelles de son adversaire pour rapidement se détacher, ne loupant plus rien de son côté (1 faute directe, 11 sur l'ensemble du match). Un set à sens unique qui permet au sextuple lauréat de Wimbledon et triple tenant du titre de mener deux manches à une. That's how to bounce back@DjokerNole notches 6-1 in the third set#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RudiRviNsW — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022

03/07/22 - 22:55 - Van Rijthoven évite la bulle Pour l'honneur, Tim Van Rijthoven s'évite la déconvenue d'une roue de bicyclette. Le Néerlandais a effacé trois balles de set, servant pas moins de 4 aces pour finalement remporter son premier jeu de service sur la première faute directe du set (!) du sextuple lauréat de Wimbledon (1/5).

03/07/22 - 22:54 - Djokovic enchaîne Les points défilent en ce moment pour Van Rijthoven qui a baissé d'intensité. Novak Djokovic enchaîne un deuxième jeu blanc de suite marqué notamment par un ace. Il mène à présent 5/0 dans un troisième set à sens unique.

03/07/22 - 22:46 - L'impitoyable serbe Vous ne pouvez laisser entrevoir aucune faiblesse face à Novak Djokovic. Evoluant encore sur court alternatif, Van Rijthoven a laissé l'ouverture au Serbe et s'est laissé breaker une deuxième fois, après un lobe de défense du trentenaire qui a mordu la ligne (4/0). La messe est dite pour ce troisième acte.

03/07/22 - 22:44 - Break confirmé pour Djokovic Novak Djokovic ne laisse pas de place au doute et remporte son jeu blanc sur un ace plein d'autorité (3/0). Ce début de troisième set est un copier-coller du premier où l'ancien n°1 mondial avait aussi aligné trois jeux de rang.

03/07/22 - 22:40 - Break Djokovic Novak Djokovic est un animal redoutable et saisit la moindre opportunité. A 30-30, le Serbe se déploie pour aller chercher l'accélération de revers croisé de Van Rijthoven et la renvoie court croisé pour un passing génial. Sur le point suivant, il réalise le break sur une faute en longueur du Néerlandais (2/0).

03/07/22 - 22:38 - Djokovic assure Novak Djokovic sait mieux que personne gérer les aléas d'un match et ce n'est pas la perte d'un set qui va le perturber. Le Serbe de 35 ans assure sans mal sa mise en jeu pur bien débuter le troisième acte (1/0).