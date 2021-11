Coupe Davis 2021 : la France face à la République Tchèque ! Matchs, programme... Les infos

COUPE DAVIS. Les Bleus débutent la Coupe Davis 2021 face à la République Tchèque. Un premier rendez-vous qu'il ne faut pas manquer pour l'équipe de France. Le programme des matchs.

Fin de saison rime désormais avec Coupe Davis ! L'édition 2021 débute ce jeudi 25 novembre avec la phase de poules. Les Bleus affronteront dès 16h la République Tchèque avant de retrouver la Grande Bretagne dans deux jours. La nouvelle formule a déjà évolué avec, cette année, trois matchs (deux simples, un double) qui se jouent désormais en deux sets gagnants. C'est Richard Gasquet (35 ans 86eme) qui entrera sur le court en premier pour défier Tomas Machac (21 ans, 143eme). Puis Adrian Mannarino (33 ans, 71eme) sera opposé à Jiri Vesely (28 ans, 82eme).

La Russie et l'Espagne sont favoris de cette Coupe Davis 2021. Tenante du titre, l'Espagne pourra compter sur deux joueurs du Top 20 avec Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta. Vainqueur du Next Gen ATP Finals, Carlos Alcaraz sera également de la partie. La Russie sera également prétendante à la victoire avec le finaliste du Masters, Daniil Medvedev (n°2 mondial) et Andrey Rublev (n°5)

L'équipe de France affronte la République Tchèque et la Grande Bretagne pour la phase de poules de la compétition. Pour l'édition 2021, cinq joueurs ont été appelés par Sébastien Grosjean avec la présence de Arthur Rinderknech et Richard Gasquet et les absences d'Hugo Gaston et Gaël Monfils.

"Les gars sont contents d'être ensemble, de partager une aventure humaine où il faudra être solidaire sans l'énergie du public. On sait que c'est souvent le public qui faisait la différence. Là, ça va être des ressources mentales. Il y a l'envie et la fraîcheur des nouveaux" a expliqué le sélectionneur à l'Equipe.

La Coupe Davis sous la forme d'un mini championnat du monde débutera officiellement le 25 novembre 2021 et se terminera le 5 décembre 2021.

Dans trois villes ! Pour cette édition, la Coupe Davis est organisée à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie) pour la phase de poules avant que Madrid ne soit la ville hôte pour les demi-finales et la finale.

Les Bleus sont dans le Groupe C de cette Coupe Davis 2021. Ils affronteront dans un premier temps la République Tchèque le 25 novembre sur le court de l'Olympia Halle à Innsbruck avec deux simples et un double avant de retrouver la Grande-Bretagne le 27 novembre à 10h, toujours à Innsbruck. Les quarts de finale se dérouleront le 30 novembre alors que la potentielle demi-finale et finale seront prévues les 3,4 et 5 décembre.

18 équipes sont réparties en 6 groupes de trois, avec, pour chacune, deux rencontres à disputer. Trois matchs étant au programme de chaque rencontre (deux simples et un double, au meilleur des trois sets). Voici les groupes de cette édition 2021 :

Groupe A : Espagne, Equateur, Russie

Groupe B : Canada, Suède, Kazakhstan

Groupe C : France, République Tchèque, Grande Bretagne

Groupe D : Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E : Etats-Unis, Italie, Hongrie

Groupe F : Serbie, Autriche, Allemagne

La Coupe Davis 2021 sera diffusée intégralement par les chaines de beIN Sports. Pour le moment, aucune diffusion en clair est prévue. En cas de qualification pour le dernier carré, France Télévision pourrait diffuser le reste de la compétition.