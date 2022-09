Coupe Davis 2022 : battue par l'Allemagne, la France dos au mur face à l'Australie, le programme

COUPE DAVIS. Première rencontre et première défaite pour les Bleus face à l'Allemagne sur le score de 2-1. Le programme.

Dur. Ce sont les mots des joueurs de l'équipe de France après la défaite face à l'Allemagne pour ce premier match de la phase de groupes de la Coupe Davis. Battus 2-1 au total après les défaites de Benjamin Bonzi et du double français malgré la victoire d'Adrian Mannarino, les Bleus sont déjà dos au mur. Il y a un sentiment de déception sur la journée, évidemment. Surtout avec le scénario du premier simple avec Benjamin (Bonzi), qui passe devant après le premier set. Ça devient un vrai combat, il a deux balles de match, mais Struff a été très solide. Il a pris énormément de risques, il a été agressif. Adrian (Mannarino) a été bon, il a assuré. Durant le double, on a retrouvé une bonne ambiance de Coupe Davis. Mais ça ne se joue à rien, une balle faute de quelques centimètres, un let. Il faut garder le moral car on retourne sur le court demain (jeudi)" a lancé Sébastien Grosjean.

Désormais opposé à l'Australie, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur et sont dos au mur. "Il faut récupérer. Ce n'est pas le programme idéal, surtout après un double comme ça. Il faut passer au-delà. Il faut voir comment seront les gars demain (jeudi). Il faudra retourner sur le court, donner le maximum et ça va passer.

La phase de groupes de la Coupe Davis se disputera du 14 au 18 septembre prochain alors que la phase finale se disputera du 21 au 27 novembre.

Quelle ville organise la phase finale de la Coupe Davis ?

La phase finale de la Coupe Davis 2022 se disputera dans la ville espagnole de Malaga. La ville a été sélectionnée pour les deux prochaines saisons.

Quels sont les groupes de la Coupe Davis ?

Après le tirage au sort effectué ce mardi 26 avril, voici la composition de tous les groupes de la phase de groupes de la Coupe Davis 2022 :

Groupe A (à Bologne, ITA) : Croatie, Italie, Argentine et Suède.

: Croatie, Italie, Argentine et Suède. Groupe B (à Valence, ESP) : Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud.

: Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud. Groupe C (à Hambourg, ALL) : France , Allemagne, Belgique et Australie.

: , Allemagne, Belgique et Australie. Groupe D (à Glasgow, GBR) : États-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas.

Du 13 au 18 septembre

Groupe A (à Bologne)

Argentine

Suède

Croatie

Italie

Mardi 13 septembre

16h00 : Argentine - Suède

Argentine - Suède Mercredi 14 septembre

16h00 : Croatie - Italie

Croatie - Italie Jeudi 15 septembre

16h00 : Croatie - Suède

Croatie - Suède Vendredi 16 septembre

16h00 : Italie - Argentine

Italie - Argentine Samedi 17 septembre

16h00 : Croatie - Argentine

Croatie - Argentine Dimanche 18 septembre

16h00 : Italie - Suède

Italie - Suède Groupe B (à Valence)

Canada

Corée du Sud

Espagne

Serbie

Mardi 13 septembre

16h00 : Canada - Corée du Sud

Canada - Corée du Sud Mercredi 14 septembre

16h00 : Espagne - Serbie

Espagne - Serbie Jeudi 15 septembre

16h00 : Serbie - Corée du Sud

Serbie - Corée du Sud Vendredi 16 septembre

16h00 : Espagne - Canada

Espagne - Canada Samedi 17 septembre

16h00 : Canada - Serbie

Canada - Serbie Dimanche 18 septembre

16h00 : Espagne - Corée du Sud

Espagne - Corée du Sud Groupe C (à Hambourg)

Belgique

Australie

France

Allemagne

Mardi 13 septembre

14h00 : Belgique - Australie

Belgique - Australie Mercredi 14 septembre

14h00 : France - Allemagne

France - Allemagne Jeudi 15 septembre

14h00 : France - Australie

France - Australie Vendredi 16 septembre

14h00 : Allemagne - Belgique

Allemagne - Belgique Samedi 17 septembre

14h00 : France - Belgique

France - Belgique Dimanche 18 septembre

14h00 : Allemagne - Australie

Allemagne - Australie Groupe D (à Glasgow)

Kazakhstan

Pays-Bas

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Mardi 13 septembre

17h00 : Kazakhstan - Pays-Bas

Kazakhstan - Pays-Bas Mercredi 14 septembre

17h00 : Etats-Unis - Grande-Bretagne

Etats-Unis - Grande-Bretagne Jeudi 15 septembre

17h00 : Etats-Unis - Grande-Bretagne

Etats-Unis - Grande-Bretagne Vendredi 16 septembre

16h00 : Pays-Bas - Canada

Pays-Bas - Canada Samedi 17 septembre

15h00 : Etats-Unis - Pays-Bas

Etats-Unis - Pays-Bas Dimanche 18 septembre

15h00 : Grande-Bretagne - Kazakhstan

La nouvelle formule est scindée en deux : une phase de groupes sur six jours, du 13 au 18 septembre, dans quatre villes différentes, regroupant l'ensemble des seize nations qualifiées en mars dernier. Chaque rencontre entre deux nations se dispute sous la forme de deux simples et un double joués le même jour au meilleur des trois sets. À l'issue de la phase de groupes, les leaders de chaque groupe, accompagnés des deux meilleurs deuxièmes, se qualifieront pour le tableau final, qui débutera par les quarts de finale. Jusqu'à la finale, la compétition sera organisée dans la même ville, à Malaga (Espagne), du 21 au 27 novembre