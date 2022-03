Coupe Davis 2022 : la France face à l'Equateur, la Russie et la Biélorussie exclues

COUPE DAVIS. Retour de la Coupe Davis ce week-end pour l'équipe de France qui affronte l'Equateur dans le cadre des barrages.

Week-end de Coupe Davis pour l'équipe de France qui dispute les barrages face à l'Equateur dans une énième nouvelle formule de la compétition. L'objectif pour les Bleus est de se qualifier pour la phase finale prévue en septembre prochain. "Les joueurs avaient l'habitude de jouer la Coupe Davis en septembre. Ça étale un peu, c'est bien mieux comme ça. Il y a désormais la possibilité qu'il y ait plus de rencontres domicile/extérieur. Ça se rapproche... Il faut essayer de faire le maximum pour retrouver la vraie formule qui avait fait la magie de cette compétition. Pour la phase finale, on a évoqué Abu Dhabi. Je n'ai pas entendu parler d'autres lieux, sans avoir de confirmation non plus" a expliqué Sébastien Grosjean à L'Equipe ce mardi 1er mars.

Par ailleurs, en raison de la guerre en Ukraine, la Russie et la Biélorussie ont été exclues de la Coupe Davis 2022. Les joueurs et les joueuses russes et biélorusses pourront en revanche participer aux prochains tournois et notamment ceux du Grand Chelem.

Sur quelle chaîne suivre la Coupe Davis ?

Vous pouvez suivre le week-end de la Coupe Davis avec tous les matchs en intégralité depuis Pau sur L'Equipe Live.

Quels sont les joueurs français sélectionnés pour la Coupe Davis ?

Première convocation pour le Français Benjamin Bonzi. Il sera accompagné de Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

La définitive des Bleus pour France-Équateur @BenjaminBonzi fête sa première sélection en équipe de France #DavisCup pic.twitter.com/4O0qcg4nsC — FFT (@FFTennis) February 28, 2022

Quel est l'adversaire des Bleus en Coupe Davis ?

L'équipe de France affronte pour les barrages de la Coupe Davis l'Equateur. L'équipe sera composée de Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March. "Certains sortent du circuit universitaire, je les connais assez bien. Je les ai vus en qualifications en Australie, aussi. On est favoris, mais il faut s'attendre à de belles parties de leur part. Ils ont toujours répondu présents en Coupe Davis. Il faudra être vigilant. On se prépare du mieux possible sans sous-estimer personne. Si on a pris un sparring-partner gaucher (Arthur Reymond), c'est aussi parce qu'en face, sur quatre joueurs, il y a trois gauchers" a analysé Sébastien Grosjean.

Calendrier et résultats des matchs de Coupe Davis

Voici le calendrier complet des rencontre de la Coupe Davis ce vendredi 4 et samedi 5 mars :