"US Open 2022 : Alcaraz face à Ruud en finale, Swiatek - Jabeur au programme"

US OPEN. La finale de l'US Open 2022 couronnera également le futur numéro 1 mondial entre Casper Ruud et Carlos Alcaraz.

Un nouveau vainqueur de Grand Chelem et nouveau numéro 1 mondial, voila ce qui attendent les fans de tennis pour la finale hommes de l'US Open 2022. Face à Karen Khachanov et malgré un set perdu, Casper Ruud a été dominateur sur l'ensemble de la rencontre et disputera ce dimanche la 2e finale en Grand Chelem de sa saison après Roland-Garros.

En face de lui, Carlos Alcaraz. Au terme d'un nouveau match incroyable, l'Espagnol a battu l'Américain Tiafoe en cinq sets pour disputer la première finale en Grand Chelem de sa carrière. "C'était incroyable pour moi. Je pense avoir très bien joué contre Frances (Tiafoe), qui a évolué à un niveau très élevé ces deux dernières semaines. C'est un sentiment génial d'être en finale, d'avoir gagné ce match en 4h20. Physiquement, je me sens très bien. Je suis un peu fatigué, bien sûr, mais je me sens bien. Je suis simplement très, très heureux. Je repense à l'enfant que j'étais il y a dix ans qui rêvait du moment que je suis en train de vivre. Il faut poursuivre ses rêves. Le travail est toujours récompensé. On voit en ce moment que tout le travail que j'ai effectué est en train de payer."

Ce soir, la finale femmes est au programme avec Iga Swiatek face à Ons Jabeur. Un vrai challenge pour la numéro 1 mondiale. "Il y en a beaucoup de challenges ! C'est une joueuse vraiment très solide, qui est maintenant 2e à la Race, qui sort d'une finale à Wimbledon, sans avoir reçu de points pour cela. Cela montre tous les progrès qu'elle a accomplis. Elle a un jeu différent de la plupart des joueuses, elle a beaucoup de toucher. Tout cela mélangé, ça fait juste une rude adversaire et c'est pour cela que nos matches sont en général physiques et vraiment serrés. Ce sera une belle bataille.

