TENNIS. Alcaraz-Ruud, un trône pour deux à l'US Open

En finale de l'US Open, Casper Ruud et Carlos Alcaraz se disputent plus que leur premier titre en Grand Chelem ce soir à New York. Au vainqueur reviendra également la place de n°1 mondial.

Les organisateurs de l'US Open n'avaient certainement pas prévu une telle affiche en finale et encore moins donner un écho à un actualité très royale. Alors que le Royaume-Uni pleure le décès de sa Reine après 70 ans de règne et que son fils Charles III lui a succédé sur le trône, et qu'à la télévision, les Targaryens se disputent l'iconique Trône de Fer dans la série à succès House of Dragons, le tennis entre dans la danse avec pour dernier acte le couronnement d'un nouveau monarque. En effet, en l'absence de Novak Djokovic, souverain interdit de territoire aux Etats-Unis comme en Australie 8 mois plus tôt, et avec les éliminations prématurées de Daniil Medvedev, suzerain déchu, et Rafael Nadal, seigneur au corps grinçant, deux jeunes ambitieux ont su déjouer les pièges de la quinzaine américaine pour se hisser en finale et réclamer un bout d'histoire car ce dernier acte sur la scène new yorkaise entrera d'une façon ou d'une autre dans la grande légende du tennis offrant une première couronne en Grand Chelem à son lauréat ainsi que le trône mondial.

Ruud, en "habitué"

Un double enjeu qui rend le rendez-vous plus spécial encore pour deux joueurs très différents entre Carlos Alcaraz, programmé pour régner, et un Casper Ruud, pas attendu à pareille fête. Valeur sûre du circuit depuis plusieurs mois, le Norvégien s'était avant tout illustré dans les tournois secondaires (9 titres en carrière, tous en ATP 250, le quatrième niveau mondial). Puis en 2022, la mue s'est opérée. Finaliste à Miami, sur dur, Ruud s'est ensuite invité en finale de Roland-Garros en juin dernier. S'il a pris une claque monumentale contre Nadal (3-6 3-6 0-6), il a montré qu'il était capable d'atteindre ce niveau d'exigence de d'excellence. Et s'en est convaincu.

Une conviction qui l'a accompagné tout au long de cet US Open. "Une finale de Grand Chelem n'est pas facile à atteindre, j'ai essayé de rester humble, de travailler dur, mais revenir en finale quatre mois après, ça semble surréaliste", hallucinait presque Ruud, après sa démonstration face à Kachanov en demi-finale. Jamais inquiété, il a su négocier son match avec méthode. Exception faite de son troisième tour contre Paul où il dû s'employer pour passer en 5 manches, le Norvégien a traversé cette quinzaine avec calme et maîtrise. "Il est génial, il est humble mais c'est vrai qu'il ne va pas mettre le feu au stade. Il n'a pas le charisme de Carlos Alcaraz ou de Frances Tiafoe, mais il fait honneur à notre jeu. Il est extrêmement solide, il travaille dur (…) Il est dans une dynamique intéressante. Je pense qu'à Roland‐Garros, il était totalement dépassé par l'idée d'affronter Rafael Nadal sur terre battue. Mais maintenant, il semble jouer encore mieux qu'à Roland‐Garros et il doit se dire qu'il a une grande chance de gagner", apprécie John McEnroe. Une expérience qui devrait lui servir pour mieux aborder ce nouveau rendez-vous. "J'espère que cela m'aura un peu préparé. Au moins, je sais un peu à quoi je serai confronté lorsque j'entrerais sur le court et verrai le trophée au fond du terrain", s'est amusé Ruud.

Alcaraz en découverte

Cette expérience, Carlos Alcaraz ne la possède pas mais est-ce seulement un problème pour le gamin de Murcie qui se plaît à tout démolir sur son passage avec l'insolence de ses 19 ans. Contrairement à Ruud, l'Espagnol semble être né pour jouer ces finales, endurer cette pression. Entré dans son tournoi avec facilité, Alcaraz vient d'enchaîner trois matches en 5 sets, dont un duel épique en quart de finale contre Jannick Sinner, pour accéder à sa première finale de Grand Chelem, sans aucun signe d'épuisement. Une fois de plus, le prodige ibérique a époustouflé par la qualité de son jeu, sa capacité à s'adapter à tous les adversaires et à triompher de tout, comme si souvent cette saison (7 finales pour 4 titres). "Mentalement, il est prêt à remporter un titre majeur et à être numéro 1", assume son entraîneur Juan Carlos Ferrero, lui aussi passé par là. La seule vraie inconnue réside dans son approche de l'évènement. Sera-t-il écraser par la pression et l'enjeu d'une finale de Grand Chelem ou au contraire, l'embrassera-t-il avec la même désinvolture et l'audace des champions ?

Ruud connaît la menace et s'emploiera à faire dérailler son jeune adversaire. "S'il s'avance, il peut faire n'importe quoi avec la balle. Il peut déclencher un coup gagnant. Il a aussi un excellent toucher de balle. Je pense qu'il a l'une des meilleures amorties du circuit. Si vous jouez avec une bonne profondeur et une bonne longueur, il est plus difficile de faire des amorties. C'est un point sur lequel je vais essayer de me concentrer. J'espère que ce sera un bon match. Il m'a battu plusieurs fois et je vais chercher à prendre ma revanche", expose le Norvégien. De sa capacité à tenir l'échange, à empêcher les fulgurances espagnoles dépendront ses chances de remporter son premier Majeur et de se hisser sur le trône du tennis, ce qu'aucun Norvégien n'a réussi avant lui. Dans le cas contraire, Alcaraz prendra le pouvoir, plus tôt qu'on ne l'aurait imaginé, pour ouvrir une nouvelle ère. Plus qu'une finale, le premier jour du reste de leur vie.

La finale de l'US Open 2022 débutera aux alentours de 22h, heure française, et se déroulera dans le stade Arthur-Ashe de New York.

La finale de l'US Open entre Casper Ruud et Carlos Alcaraz sera à suivre en exclusivité sur Eurosport 1. La chaîne du groupe Discovery possède l'intégralité des droits TV du Grand Chelem américain, comme de l'Open d'Australie.

La finale de l'US Open entre Casper Ruud, tête de série n°5, et Carlos Alcaraz, tête de série n°3, sera disponible sur la plateforme Eurosport Player.

