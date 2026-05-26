Alexandre Müller : "Je ne peux pas boire plus de quatre gorgées d'eau sans avoir l'impression que je vais dégueuler "

À 27 ans, Alexandre Müller enchaine enfin les tournois sur le circuit professionnel, avec des résultats encourageants.

À 28 ans, Alexandre Müller est un joueur particulier sur le circuit professionnel de tennis. Professionnel depuis 2014, il navigue autour de la centième place mondiale depuis avril 2023, grimpant même jusqu'au 71e rang au début de l'année 2024. L'arrivée à maturité tardive d'Alexandre Müller dans les tournoi ATP s'explique par une difficulté supplémentaire à laquelle le natif de la région parisienne doit faire face. Le Français est en effet atteint depuis l'adolescence de la maladie de Crohn. Cette inflammation chronique du tube digestif, qui touche environ 60 000 personnes en France, est particulièrement handicapante pour un sportif de haut niveau.

Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe en mai 2024, Müller s'est ouvert sur les difficultés liées à sa maladie pour un joueur de tennis professionnel. "Avant un match, je vais cinq, six fois aux toilettes minimum. Quand tu te vides et que tu perds deux ou trois kilos, tu pars avec un petit handicap d'énergie." Il explique également ne pas pouvoir s'hydrater correctement durant les matchs. "Après trois heures de match, je ne peux pas boire plus de quatre gorgées d'eau sans avoir l'impression que je vais dégueuler sur le court", détaille-t-il. "J'ai des problèmes de digestion, j'ai des remontées. En fait, je ne sais pas ce que c'est de bien s'hydrater."

Cette maladie chronique impacte forcément sa carrière. En plus des difficultés et des douleurs durant les matchs, elle impacte également ses déplacements. Son traitement ne peut en effet pas être facilement transporté, et Müller ne peut en disposer partout. "Quand je vais en Australie, je ne le prends pas. Sinon c'est un enfer." Avec le risque de faire une crise "là, je vais à l'hôpital direct. Je ne peux plus être à plus de trente centimètres de toilettes. Je ne peux plus rien faire." Si Alexandre Müller est de plus en plus régulier dans sa carrière et progresse au classement, il y aura forcément des regrets "peu importe où je finirai ma carrière, j'aurais pu faire un peu mieux sans cette maladie."