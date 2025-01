DIRECT. Djokovic- Alcaraz : suivez le choc de titans à l'Open d'Australie

Dominant depuis le début de l'Open d'Australie, Novak Djokovic est dans le viseur de Carlos Alcaraz qui n'a pas manqué de donner son avis sur la confrontation qui l'attend ce mardi matin : "Il n'a pratiquement aucune faiblesse. Ce serait la première fois que nous nous affronterons dans un tournoi du Grand Chelem sur surface dure, et cela me fait vibrer. Je suis prêt à faire le nécessaire pour le battre sur ce court. Sa forme actuelle est impressionnante, mais je sais que je suis capable de jouer du bon tennis contre lui. J'essaie de ne pas penser à l'importance d'affronter Novak dans un match pour le sport, car si c'était le cas, il me serait impossible d'être compétitif. Pour moi, rien ne change que je l'affronte en demi-finale ou en quart de finale".

11:10 - "Ça me rappelle mes duels contre Nadal"

Alors qu'il va défier Carlos Alcaraz dans quelques instants, Novak Djokovic a confié s'attendre à une rencontre avec énormément d'intensité : "Je m'attends à une grosse bataille, ça a été le cas dans la plupart de nos matches, à part peut-être pour deux d'entre eux. La finale de Wimbledon l'an dernier, où il était dominant sur le court. Et j'avais joué un très bon match au Masters en 2023. En dehors de ça, on a toujours eu de longues batailles. Ça me rappelle mes duels contre Nadal en termes d'intensité et d'énergie sur le court. C'est un joueur très dynamique, explosif, incroyablement talentueux et charismatique. C'est génial de le regarder, un peu moins sympa de l'affronter. J'ai hâte d'y être. Je pense que, quand le tirage est sorti, beaucoup de personnes attendaient ce quart de final potentiel avec impatience. On y est. Je pense qu'on tape tous les deux très bien la balle depuis le début du tournoi. J'aime la façon dont je joue, dont je me sens. J'ai vraiment hâte de relever ce défi".