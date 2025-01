Avec le drapeau de la Serbie, en 2007. © VEFFIA - SIPA

Né à Belgrade en 1987, Novak Djokovic a vécu de près la guerre du Kosovo et les bombardements de l'OTAN en 1999, avant de quitter son pays pour l'Allemagne et construire son destin de tennisman. Très marqué par cette période, l'ex-n°1 mondial répète souvent que ce drame l'a rendu plus fort.



"Nous étions impuissants, nous avons heureusement tous survécu et nous avons tous tiré de cet expérience et de cette situation une grande leçon de vie", expliquait-il en 2013. Egalement invité à se prononcer sur la situation en Syrie, Djokovic avait également expliqué : "Je suis complètement contre toute sorte d'armes, toute sorte de frappes aériennes [...] j'en ai eu l'expérience, je sais que cela n'apporte rien de bon à personne".