La Ferrari totalement folle à 1,2 million d'euros de Jannik Sinner

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner nourrit une passion dévorante pour les belles voitures.

Jannik Sinner est la grande star du tennis mondial avec l'Espagnol Carlos Alcaraz. Vainqueur du Masters 1000 de Paris, l'Italien a profité de l'élimination au premier tour du vainqueur de Roland-Garros pour récupérer sa place de numéro 1 mondial qu'il avait délaissée il y a quelques semaines.

À l'approche des ATP Finals en Italie en compagnie des meilleurs joueurs de l'année, comme Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alacaraz, etc., l'Italien est certainement en train de se ressourcer chez lui, bichonnant son bolide impressionnant : une Ferrari 812 Competizione.

La voiture italienne est une pure merveille. Avoisinant les 600 000 euros neuve, elle vaut désormais en occasion plus d'un million d'euros car il en existe seulement 999 modèles dans le monde. Il s'agit d'une des plus grosses déclinaisons de la GT emblématique de la marque rouge. Produite en série très limitée, elle embarque un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 830 chevaux à 9 250 tr/min.

Pour être moins technique et donner une meilleure idée de la puissance du bolide, la voiture passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes, pour une vitesse de pointe flirtant avec les 340 km/h.

Le vainqueur de Wimbledon a choisi une couleur sobre, noir avec des bandes jaunes qui rappellent la marque. Un choix élégant à l'image du jeu de l'Italien, sans fulgurance et dans l'efficacité la plus totale. Il a d'ailleurs été surpris il y a quelques mois en train de chouchouter sa voiture dans une vidéo qui est devenue virale.