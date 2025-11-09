Cette tablette de lave-vaisselle Lidl étonne les spécialistes : après deux tests, c'est toujours elle la plus efficace

Testée à deux reprises en concurrence avec 30 autres marques, la tablette de lave-vaisselle de Lidl est la mieux notée.

Rien de plus désagréable que de découvrir que son lave-vaisselle a été parfaitement inefficace à la fin d'un cycle. Au lieu de sortir immaculées et prêtes à être rangées, les assiettes sont toujours couvertes de restes de nourritures repoussants, les bols du petit déjeuner portent toujours les traces du chocolat chaud du matin, les couverts sont aussi sales qu'avant leur passage en machine… Pour éviter les mauvaises surprises au maximum, il est ainsi important de s'équiper de tablettes de lave-vaisselle efficaces.

Pour aider les consommateurs à faire le meilleur choix, l'organisation de consommateurs allemande Stiftung Warentest, semblable à 60 Millions de Consommateurs en France, a testé trente marques de tablettes différentes. Parmi elles, une référence a particulièrement plu aux spécialistes : il s'agit de W5, marque de distributeur de l'enseigne Lidl. Efficacité, maniabilité, compatibilité environnementale, les tablettes de lave-vaisselle Lidl ont survolé le classement dans toutes les catégories. Elles ont d'ailleurs été applaudies pour "leurs performances de nettoyage et de protection contre le calcaire."

Selon les testeurs, c'est le W5 Multi-Active All in 1 de Lidl qui rafle la première place. Actuellement indisponibles dans les rayons de l'enseigne allemande, les tablettes sont toujours en vente sur Amazon. Le lot de 40 tablettes tout-en-un y est vendu pour environ 23 euros.

Une autre marque, bien connue d'une partie des Français, s'est détachée au cours des tests. Il s'agit du détergent vaisselle Denkmit Multi-Power Revolution de dm. Tout comme les produits Lidl, le détergent a reçu la mention "bien" lors des deux tests réalisés. Bien qu'elle ne soit pas encore implantée en France, dm, que l'on peut traduire par Droguerie Market, est une chaîne de droguerie comptant plus de 3 500 points de vente, ce qui la place en position de leader européen. De nombreux habitants de l'est de la France ont ainsi l'habitude de traverser la frontière pour aller y faire leurs courses.

"Nous avons perfectionné la formule pour qu'elle soit désormais sans phosphonate", a expliqué un porte-parole de l'entreprise dm suite au premier test réalisé à l'été 2023. Utilisés dans de nombreuses lessives et tablettes de lave-vaisselle, les phosphonates peuvent causer des irritations de la peau et des voies respiratoires. Ils sont néanmoins nettement moins polluants que certains phosphates. L'Association allemande de l'industrie de l'hygiène et de la protection des surfaces a ensuite souligné que les phosphonates ne sont que "partiellement remplaçables". Un remplacement complet pourrait "réduire l'efficacité des nettoyants", indique l'association.