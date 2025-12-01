Loïs Boisson fait une annonce officielle pour la suite de sa carrière

Numéro 1 française, Loïs Boisson est blessée depuis plusieurs semaines.

La saison de tennis est terminée, vive le tennis ! Alors que le Masters de fin d'année et la Coupe Davis ont mis un terme à une année très riche il y a quelques jours, la saison 2026 de tennis est déjà dans toutes les têtes.

Et chez les femmes, l'année sera très attendue pour Loïs Boisson. Révélation de l'année dernière à Roland-Garros avec un parcours hallucinant et une demi-finale du côté de la Porte d'Auteuil, la numéro 1 française espère réaliser une année complète...

Car depuis Roland-Garros, les blessures s'enchaînent malgré un premier titre en carrière du côté d'Hambourg sur la terre battue allemande le 20 juillet dernier. La Françaises est d'ailleurs absente depuis près de deux mois et son abandon en 16es de finale du tournoi de Pékin en raison d'une déchirure du quadriceps gauche.

Mais Loïs Boisson prépare enfin son retour. Cette dernière s'est confiée sur Tennis Actu expliquant qu'elle a "bien récupéré de cette blessure en Asie" et qu'elle a "pris quelques jours de repos" après avoir fait "une PRP (Une infiltration de Plasma Riche en Plaquettes issue de son propre sang au niveau d'une zone douloureuse). Elle en a profité pour faire une annonce sur la nouvelle saison.

"Ce sera la première fois, en 2026. Moi, j'y vais avec impatience, parce que je pense que je vais adorer ce pays..." Vous l'avez deviné peut être, Loïs Boisson évoque sa première participation dans le tableau principal à l'Open d'Australie. "Ce sera le premier Grand Chelem pour démarrer l'année, donc c'est top" s'est-elle réjouie auprès du média.

Au classement WTA, la Française n'aura pas grand chose à défendre jusqu'à Roland-Garros, mais elle devra prendre des points si elle ne veut pas dégringoler au classement en cas de contre performance ou de forfait pour les Internationaux de France au mois de mai.