LES DOUZE COUPS DE MIDI. Quentin, maintenant à la tête d'une cagnotte de 96 931€ a tenté de découvrir la nouvelle étoile mystérieuse, après avoir découvert Bénabar dans la précédente.

[Mis à jour le 16 janvier 2021 à 11h33] Ce vendredi 15 janvier 2021, Quentin, le maître des 12 coups de midi depuis 6 jours, a déjà une magnifique cagnotte de 96 931€. En effet, il a découvert Bénabar dans l'étoile mystérieuse ce jeudi 14 janvier, après s'être trompé la veille en proposant Cyril Féraud. Cette étoile mystérieuse qui a été découverte au bout de 47 émissions est donc la première de l'année 2021, mais également une des plus belles de l'histoire du jeu, puisqu'elle comprenait 92 831€ de cadeaux. Cette nouvelle année commence donc plutôt bien pour Quentin, âgé de 28 ans, qui avec ses gains lors des coups de maîtres et la valeur l'étoile mystérieuse découverte, est à la tête d'une cagnotte de 96 931€. Le maître de midi se confronte désormais à une nouvelle étoile mystérieuse, comprenant une voiture Ford Fiesta ainsi qu'un GPS, pour une valeur totale de 22 130€. Sur celle-ci, pour l'instant découverte de 24 cases, nous pouvons voir une fleur blanche au bout d'une branche, à droite de l'écran ainsi qu'un ciel bleu avec de légers nuages blancs. Quentin a proposé l'acteur Colin Farrell, sans rapprochement particulier avec les indices, puisque lorsque Jean-Luc Reichmann l'a interrogé sur la raison de son choix, le maître de midi a répondu "Parce que. C'est ce qui m'est venu en premier".

La dernière étoile mystérieuse découverte était sur le plateau depuis plusieurs semaines mais les maîtres de midi peinaient à trouver la personnalité cachée derrière les indices. Quentin l'a découverte le 14 janvier 2021 après s'être trompé une première fois, alors que le visage de la personnalité était visible. Il s'agissait donc de Bénabar et les indices pouvaient nous mettre sur la piste du chanteur. En effet, la librairie fait référence à la mère de Bénabar, qui était libraire. La glace à l'italienne en bas à gauche de l'image est pour les origines italiennes du chanteur. Le projecteur, en haut à gauche de l'étoile mystérieuse évoque le cinéma, puisque son père était régisseur de cinéma et cela peut également faire référence aux talents d'acteur de Bénabar. Concernant l'appareil photo, il fait allusion à la période où il était photographe pour le cinéma et le tabouret de cirque, à son attirance pour le cirque depuis tout petit. La trompette était l'instrument auquel s'est initié le chanteur à l'âge de 8 ans et les mirabelles évoquent le titre d'une de ses chansons en hommage à un ami décédé.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation d'Eric. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 21 novembre 2019, le maître breton l'a quitté le 19 juin 2020 après 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Il bat Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. A sa suite vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, puis Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite viennent Timothée avec 83 participations et 353 348€ et Benoît avec 82 participations et 397 946€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.