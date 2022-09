A la folie : l'histoire vraie qui a inspiré le téléfilm de M6

A LA FOLIE M6. M6 diffuse son téléfilm sur l'emprise des pervers narcissiques ce mardi 6 septembre 2022. A la folie est inspiré de l'histoire vraie vécue par la coscénariste.

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 20h45] M6 s'empare de la difficile question des femmes sous l'emprise d'un pervers narcissique avec son dernier téléfilm, A la folie, diffusé ce mardi 6 septembre 2022. Pour l'écriture du scénario, la coscénariste Eleonore Bauer s'est inspirée de sa propre histoire. Elle explique dans les colonnes du Parisien avoir vécu deux ans sous l'emprise d'un pervers narcissique. D'abord très prévenant avec elle, son compagnon de l'époque l'isole peu à peu de ses proches, comme on peut le voir dans A la folie.

"Ma sœur le détestait et il détestait ma sœur, se souvient la jeune femme. Parce que je pense que c'est la seule qui pouvait me sauver", détaille-t-elle dan les colonnes du Parisien. Il m'a rendue folle. Je faisais des crises d'hystérie. Quand j'ai su qu'il me trompait, je suis venue chez lui pour le frapper. Je ne suis pas comme ça !" Au fur et à mesure, Eleonore Bauer sombre, jusqu'à ce qu'elle mette un doigt sur ce qu'elle a vécu en consultant un psychothérapeute. Aujourd'hui, la comédienne est mariée et a tenu à raconter son histoire dans le téléfilm de M6. Cependant, contrairement au personnage joué par Marie Gillain, tous les événements racontés dans la fiction n'ont pas eu lieu dans la réalité, puisque Eleonore Bauer n'a pas poignardé son compagnon par exemple.

Synopsis -Alors qu'elle se trouve avec des amis dans un jardin, Anna poignarde soudain Damien, son compagnon. Elle est mise en examen pour tentative de meurtre et n'explique pas son geste. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Noé Labidi tente de comprendre ce qui a conduit cette femme sans histoire à ce geste fatidique. Il s'entretient pour cela avec ses proches. Dès le début de leur relation, Damien s'était montré tour à tour enjôleur, distant, excessif, cassant, laissant souvent sa compagne déstabilisée. Son entourage a rapidement noté un changement dans l'attitude d'Anna.

Marie Gillain : Anna Splitzer

Alexis Michalik : Damien Joly

Ahmed Sylla : Inspecteur Noé Labidi

Nicole Ferroni : Maître Isabelle Benaya

Andréa Bescond : Magalie

Nicolas Martinez : Xavier

Christophe Laubion : Bruno

Hubert Delattre : Juge Torrealba

Mathis Bour : Mathis

Aurélie Konaté : Yasmine Dajït

Jean-Michel Cortana : Nicolas

Carla Estarque : Marcella

Liza Edouard : Sarah Foubert

Florence Monge : la mère de Damien

A la folie est un téléfilm diffusé sur M6 le mardi 6 septembre 2022 à 21h10. Il suffit de mettre la sixième chaîne de la TNT à l'heure de début d'émission ou de se connecter (gratuitement) au site 6play.fr, rubrique "en direct", pour suivre la diffusion. Si vous avez raté cette fiction choc, pas de panique, la plateforme de M6 propose ses programmes en replay gratuit durant une semaine environ. A la folie est déjà disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.