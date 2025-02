Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 11 février 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, un participant est-il parvenu à trouver les résultats du jour ?

Que fallait-il avoir joué ce mardi soir à l'Euromillions pour espérer devenir millionnaire ? Était-ce le 8 ? Ou peut-être le 29 ? Quid du 31 et du 50 ? Tous les résultats du tirage sont désormais disponibles un peu plus bas dans cette page. Mais au risque d'en décevoir plus d'un, le jackpot n'a pas été remporté ce mardi soir. Ce sont à présent 77 millions d'euros qui sont remis en jeu. Le prochain tirage Euromillions aura lieu vendredi. Si personne n'a remporté le gros lot, un joueur ayant tenté sa chance en France repart tout de même avec 113 658,30 euros. Il a réussi à trouver cinq chiffres et un des deux bons numéros étoile qui composent la combinaison gagnante.

Tirage du 11/02/2025 3 - 21 - 36 - 41 - 46 / 1 - 6

MyMillion : MT 990 8988

C'est le rendez-vous incontournable de la semaine ! Vendredi, Saint-Valentin oblige, la Française des jeux proposera un Super Loto de 13 millions d'euros. Seront aussi tirés au sort pas moins de cinquante codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros. En d'autres termes, une demi-centaine de joueurs sortiront vainqueurs de ce tirage Loto. Pour ceux qui souhaiteraient tenter leur chance, il est possible de jouer sans plus attendre sur le site de la Française des jeux ou sur l'application, ainsi qu'en point de vente agréé par la FDJ. La grille de base sera toutefois vendue un peu plus chère qu'en temps normal : 3 euros, contre 2,20 euros.