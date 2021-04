Nagui : pourquoi est-ce qu'il arrête Tout le monde veut prendre sa place ?

BIOGRAPHIE DE NAGUI - L'animateur de France 2 a annoncé au Parisien qu'il ne présenterait plus le jeu de midi de la Deux. Nagui animait Tout le monde veut prendre sa place depuis 15 ans. Les raisons.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 9h58] C'est un véritable chamboulement pour le PAF. Après 15 ans à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui a annoncé dans les colonnes du Parisien qu'il quittait le jeu de midi de France 2. Dès la rentrée prochaine, l'émission de la Deux aura un nouveau présentateur. Pour Nagui, son départ est "un micro-événement", comme il l'assure au média quotidien, mais pas sûr que les fans de Tout le monde veut prendre sa place soient de son avis. Mais pour quelles raisons le présentateur de N'oubliez pas les paroles va-t-il quitter l'animation du jeu de France 2 ?

Nagui évoque auprès du Parisien une "envie de changer", mais également des désaccords avec le reste de la production : "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi [...] Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix." Nagui précise ainsi qu'il voulait moderniser le jeu, ce qui n'était pas l'avis de la production de Tout le monde veut prendre sa place. Il assure toutefois que ce n'est pas la fin du jeu de France 2, puisque la chaîne va chercher un nouveau présentateur. Pour autant, Nagui continue de cumuler des futurs projets à la télévision : il évoque un nouveau jeu, Le club des invincibles, qui sera à découvrir en juin 2021 sur la deuxième chaîne, tout en continuant d'animer N'oubliez pas les paroles. L'animateur se lance également dans la production de fictions, dont la première, L'école de la vie, sera visible dès le 21 avril 2021.

Nagui Fam, connu simplement sous le nom de Nagui, est un animateur, producteur et comédien. Il est notamment connu pour animer plusieurs émissions de divertissements, comme Tout le monde veut prendre sa place, N'oubliez pas les paroles ou encore Taratata.

Nagui est né le 14 novembre 1961, à Alexandrie en Egypte. Il a trois ans quand il quitte l’Egypte pour Aix-en-Provence. A seize ans, il se découvre une vocation pour la radio et fait ses débuts dans des stations pirates. Peu intéressé par les études, il obtient tout de même son bac avec mention et entre en fac de sciences. Contre l’avis de ses parents, qui rêvent de le voir terminer HEC, Nagui décide d’arrêter les études pour devenir animateur de radio.

Ses début à la radio et à la télévision

Il débute sur 95,2 FM puis sur Chic FM. Mais c’est sa rencontre avec Bruno Carette, humoriste des Nuls, qui sera décisive. En effet, c’est ce dernier qui le convainc de tenter sa chance à la télévision. En 1987, il fait ses premiers pas à TMC puis sur M6 où il anime Quiz Coeur. Dans le même temps, il est repéré par la patronne des variétés de RTL qui l’engage sur son antenne.Après un passage éclair sur TF1, la carrière de Nagui prend véritablement son envol avec Que le meilleur gagne sur La Cinq. A la disparition de cette chaîne, l’émission est reconduite sur France 2. L’animateur séduit le public par son tempérament et sa bonne humeur.

En 1993, il crée sa société de production Air et lance Taratata, puis N’oubliez pas votre brosse à dent. Malgré son talent de producteur et d’animateur, les programmes de Nagui ne restent pas longtemps à l’antenne. A la suite de différends avec France 2, il rejoint TF1 mais ses émissions à l’image de L’appel de la couette ne sont pas les succès attendus et sont l’objet de critiques de la profession. Essoufflé, il arrête un temps la télévision tout en continuant la radio. Le 25 août 1999, il décide de faire son retour sur Canal+ avec Nulle Part Ailleurs mais le 30 juin 2000, l’émission s’arrête sur décision de la direction. Après cet échec, l’animateur connaît une traversée du désert et se consacre à la production de documentaires et de programmes télévisés comme Ombres et Lumières, présenté par Philippe Labro.

Le retour en force avec Intervilles et Tout le monde veut prendre sa place

En 2002, Nagui revient sur France 2 où il présente des jeux tels que Le numéro gagnant et Le coffre. Sa carrière est relancée en 2004 et 2005 lorsqu'il anime Intervilles conjointement avec Juliette Arnaud et Patrice Laffont. Il parvient également à ressusciter l’émission musicale Taratata, en juin 2005 sur France 4, et accompagne ainsi le lancement de la TNT. En août 2006, Nagui, remercié par RTL après 18 années d’antenne, rejoint Europe 2, où il anime les matinales. Il présente régulièrement des émissions spéciales sur France 2 comme Les Victoires de la Musique et Le Téléthon.

De 2007 à 2021, Nagui lance le jeu de midi de France 2, Tout le monde veut prendre sa place. C'est un véritable succès auprès du public, qui est maintenu à l'antenne depuis 15 ans. En parallèle, Nagui se lance un nouveau challenge en présentant une version modernisée de Que le meilleur gagne, intitulée La part du lion. Le 14 avril 2021, Nagui annonce qu'il quitte la présentation de l'émission, car il a envie de changement et qu'il ressent un décalage avec les autres producteurs dans la vision du jeu.

En 2007, Nagui est de retour le week-end avec le jeu N’oubliez pas les paroles, qui devient dès 2008 une émission quotidienne à succès. N'oubliez pas les paroles est l'adaptation française de l'émission Don't forget the lyrics, au cours de laquelle des candidats doivent chanter et retrouver les paroles de chansons célèbres. Le jeu est un succès, et Nagui continue de l'animer aujourd'hui. L'émission devient leader sur sa tranche horaire en 2017.

Ses autres projets radio et TV

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis 2006, Nagui est à l’antenne d’Europe 2, désormais connue sous le nom de Virgin Radio, en compagnie de Manu Levy. Il quitte la station en juin 2008. En septembre 2009, il revient à la radio sur Europe 1 en fin de matinée avec son jeu Décrochez le soleil. En 2009, un sondage Ipsos annonce qu’il est l’animateur préféré des Français. Le 5 juillet 2011, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres, puis Chevalier de l'ordre national du Mérite en novembre 2014. Durant les années 2010 et 2011, plusieurs dizaines de classements l’ont désigné comme étant toujours dans le top 5 des animateurs favoris des téléspectateurs, et il continue à présenter ses émissions phares : Taratata, N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. Depuis la rentrée 2014, Nagui présente La Bande originale sur France Inter, de 11h à 12h30.