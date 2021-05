Maxine qualifiée en finale de Koh Lanta, "ça a été ma thérapie"

MAXINE KOH LANTA. Il lui aura fallu plus de quatre heures pour se qualifier, mais c'est désormais chose faite : Maxine sera sur les poteaux de Koh Lanta : les armes secrètes après une épreuve d'orientation sous tension.

Championne de gymnastique, Maxine aura l'occasion de s'essayer à la mythique épreuve des poteaux de Koh Lanta la semaine prochaine grâce à sa qualification obtenue lors de l'épreuve de l'orientation. La jeune candidate ex-Rouge est la dernière à avoir trouvé le poignard dissimulé sur l'île de l'orientation. Et, tout comme Jonathan, elle a préféré baser sa zone de recherches sur les indices que lui laissaient ses adversaires plutôt que de retourner voir Denis Brogniart à la table d'orientation. Ce faisant, Maxine a gagné beaucoup de temps et a coiffé au poteau aussi bien Arnaud que Laure. Elle élimine par la même occasion deux de ses grands amis de l'aventure et notamment sa binôme avec laquelle elle a été à l'origine de nombreux coups de maître lors des conseils d'élimination.

A l'occasion d'une courte interview avec Denis Brogniart, Maxine s'est exprimée sur ce que signifiait pour elle cette qualification en finale pour participer à l'épreuve des poteaux. Il se trouve que, à la suite d'un burnout, la carrière de gymnaste de Maxine ne s'est pas conclue comme elle le souhaitait : aux Jeux Olympiques. La candidate n'a jamais caché que Koh Lanta était un défi qui lui permettrait de palier à ce manque dans son palmarès. Face au présentateur de TF1, Maxine a expliqué que "Koh Lanta, ça a été ma thérapie." A tel point que "les poteaux c'est un peu ma finale olympique à moi". Il ne lui reste plus qu'à obtenir la médaille d'or !