James Michael Tyler : Gunther dans Friends malade, son état de santé préoccupant

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 20h45] C'est une nouvelle qui a ébranlé les fans de Friends cette semaine. Lundi 21 juin 2021, James Michael Tyler, qui joue Gunter dans la série américaine, a annoncé au Today Show qu'il souffre depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2018 à l'occasion d'un contrôle de routine. Avec la crise sanitaire, la maladie s'est développée, atteignant désormais le stade 4. L'acteur de télévision s'est montré peu optimistes sur ses chances de vaincre son cancer : "Il va probablement m'emporter [...] Mon objectif l'année dernière était d'atteindre mon 59e anniversaire. J'y suis arrivé."

Depuis la pandémie liée au coronavirus, la maladie de James Michael Tyler a beaucoup progressé : "J'ai raté un examen de contrôle ce qui n'était pas une bonne chose. Et la maladie s'est développée". L'interprète de Gunther dans Friends a ainsi précisé que le cancer a atteint sa colonne vertébrale, le rendant paraplégique. C'est à cause de son cancer que l'acteur n'est pas apparu physiquement à la réunion des acteurs de Friends. Les fans n'ont pu que l'apercevoir quelques courtes minutes, complètement changé, à l'occasion d'une apparition vidéo : "J'étais heureux d'être inclus. C'est moi qui aie décidé de ne pas être présent physiquement [...] parce que je ne voulais pas gâcher la fête en mode 'Oh, et au fait, Gunther a un cancer'". Lors de cette apparition dans le Today Show, James Michael Tyler a appelé les téléspectateurs à se faire régulièrement tester, espérant sauver "au moins une vie" grâce à son témoignage.

James Michael Tyler est un acteur américain. Né le 28 mai 1962 à Winona, dans l'Etat du Mississippi aux Etats-Unis, il est principalement connu pour avoir incarné Gunther dans la série Friends de 1994 à 2004. Après Friends, James Michael Tyler est apparu ponctuellement à la télévision, dans Scrubs dans le rôle du psychologue en 2005, puis dans Episodes en 2012, aux côtés de Matt Leblanc (Joey dans Friends). On a également pu le voir dans Iron Chef America et Modern Music. Au cinéma, il est apparu dans Motel Blue (1999) et Jason's Big Problem (2010). En 2021, il apparaît rapidement à la réunion des acteurs de Friends via zoom. Quelques semaines plus tard, il annonce au Today Show qu'il souffre d'un cancer de la prostate depuis 2018.

De 1994 à 2004, James Michael Tyler incarne Gunther, le gérant du Central Perk amoureux de Rachel, dans la sitcom à succès Friends. Il a été choisi parmi de nombreux figurants parce qu'il était le seul à savoir utiliser la machine à café disponible sur le plateau. A l'origine, James Michael Tyler devait uniquement faire de la figuration ponctuelle, mais le gérant du Central Perk est finalement devenu un rôle parlant, permettant à l'acteur d'avoir droit à davantage de scènes et d'importance.

James Michael Tyler a été marié deux fois. En 1995, il s'unit avec une certaine Barbara Chadsey, avec qui il vivra jusqu'en 2014. Le couple a divorcé cette année-là, évoquant des différends irréconciliables. Depuis, il a épousé une certaine Jennifer Carno.